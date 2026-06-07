Tomás Vitar ganó en la Clase 2 del TN y descontó diferencias

El piloto mendocino triunó por segunda vez en el TN Clase 2, descontando valiosos puntos en la disputa anual a Francisco Coltrinari, segundo en la prueba decisiva. Renzo Blotta terminó 10º en La Plata.

Tomás Vitar venció en la prueba final de TN Clase 2 disputada en el autódromo Roberto Mouras, en el marco del Gran Premio Elf – Copa Crossmaster válida por la quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, obteniendo su segunda victoria en la temporada, lo cual le permite reducir a un punto la distancia con Francisco Coltrinari, su escolta en la prueba de este domingo.

Fue un mano a mano sin pausas entre el piloto mendocino y el salteño, dado que no solo estaba en juego la punta del campeonato, sino también la vanguardia de la competencia que ejerció el piloto del equipo Saturni Racing tras una complicada partida de Franco Bodrato Mionetto, quien largaba en la primera posición. El finalmente vencedor largó desde el sexto lugar, y allí fue construyendo el camino que lo llevó a la victoria luego de las dieciséis vueltas cumplidas, informó la página del TN.

A la disputa por el liderazgo de la prueba también se sumó Martín Leston, disputando sin pausas junto a Francisco Coltrinari y Tomás Vitar, logrando en la caída de la bandera a cuadros el tercer puesto, significando su segundo podio de la temporada a bordo del Peugeot 208 de Antolín Competición, afirmándose entre los protagonistas anuales del Campeonato 2026 RUS.

Tras el podio, tanto Pablo Collazo como Horacio Evolo completaron sus mejores labores desde que compiten en TN Clase 2. Quien utiliza un Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racing se ubicó en el cuarto lugar, un puesto por delante del piloto residente en Lugano (Buenos Aires), quien en esta competencia regresó a la actividad tras no haber participado en las primeras cuatro fechas, estrenando atención de Federico Gallelli y asistencia técnica de Alquat Motorsport.

Thomas Marchesin, Exequiel Bastidas, Santino Balerini, Thiago Ferrari y el comodorense Renzo Blotta completaron la primera decena de clasificados tras la caída de la bandera a cuadros que decretó el final de la prueba que marcó el regreso del TN al Autódromo Roberto Mouras luego de cinco años sin realizar competencias allí.

Tan solo un punto de diferencia separa a Francisco Coltrinari (166) de Tomas Vitar en el certamen antes del cierre de la primera mitad anual, pactada entre los días 4 y 5 de julio en el Circuito Termas de Río Hondo. Exequiel Bastidas (129), Martín Leston (120) y Santino Balerini (106), completan las principales posiciones.