Dos comerciantes lograron retener a un ladrón borracho

Había robado varios paquetes de papas fritas en un kiosco de Sarmiento. Las mujeres lo retuvieron hasta la llegada de la policía.

A las 0:20 de este sábado, personal policial de la Comisaría de Sarmiento tomó conocimiento de que en un kiosco de Perito Moreno al 500 había ingresado un hombre en evidente estado de ebriedad. Este tomó varias bolsas de papas fritas de uno de los estantes y escapó.

El ladrón fue seguido por la denunciante y su hermana, logrando retenerlo afuera del comercio.

Al llegar, el personal policial observó que el sospechoso se encontraba reducido por ambas mujeres y por un transeúnte.

El detenido, identificado como Julio C. (30 años) fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá detenido en averiguación del delito de hurto en grado tentativa, hasta que se celebre audiencia judicial de control de detención.