Colapinto terminó 15º en Mónaco y Antonelli ganó por quinta vez

El piloto argentino, con Alpine, esta vez no pudo sumar puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El italiano Kimi Antonelli logró su 5ª victoria en fila y se afirma en la punta.

El piloto Franco Colapinto, con Alpine, terminó este domingo en el 15º puesto durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que se corrió en el circuito calllejero del Principado.

La accidentada carrera tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró su quinta victoria en fila al comando de un Mercedes Benz. El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

La carrera tuvo un golpe de escena en la largada, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) abandonando la competencia luego de partir desde el segundo lugar. Esto beneficio al británico Lewis Hamilton, que saltó al segundo puesto, mientras que el monegasco Charles Leclerc pasó a ser el nuevo tercero.

El desarrollo de la competencia fue normal, lo esperable en Mónaco con pocos sobrepasos y casi nula presión sobre el líder, que llegó a distanciarse por 20 segundos del multicampeón británico.

Sin embargo, el accidente del canadiense Lance Stroll, ocurrido a 16 vueltas del final complicó el desarrollo. Un error estratégico de Ferrari fue clave para que poco después se produjera el choque y abandono de Leclerc en el mismo sitio en el que se accidentó Stroll, lo que forzó a la bandera roja en el circuito.

En el relanzamiento, Hamilton buscó a Antonelli sin éxito; mientras que atrás se produjo un toque entre el alemán Nico Hulkenberg y el español Carlos Sainz que perjudicó a Franco Colapinto. El argentino no pudo pasar del puesto 13 y en ese momento cayó al 15° lugar, último de la grilla tras los abandonos de: Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris, Stroll, Leclerc y Sainz.

Arriba, Antonelli se llevó el triunfo -el quinto de manera seguida y ganador más joven de la historia en Mónaco-, Hamilton fue el segundo en pasar la bandera a cuadros y Pierre Gasly lo hizo en un sorprendente tercer lugar. Sin embargo, una sanción lo retrasó 10 segundos, dejando por delante a Isack Hadjar, que se subió al podio. El francés de Alpine cayó al séptimo lugar.

La próxima fecha -séptima- del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se correrá del 12 al 14 de junio en circuito de Barcelona-Cataluña (Montmeló, España).