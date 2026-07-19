Colapinto brilló en Spa y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino protagonizó una gran actuación en el Gran Premio de Bélgica, avanzó desde el 11° puesto hasta el décimo lugar y volvió a ingresar en la zona de puntos. Kimi Antonelli se quedó con la victoria, escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen.

Franco Colapinto cerró otro fin de semana positivo en la Fórmula 1 al finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps. El argentino sumó un nuevo punto para Alpine después de una carrera en la que mostró un destacado ritmo y varias maniobras de sobrepaso.

Tras partir desde la undécima posición, Colapinto ganó lugares en la largada y, más adelante, recuperó terreno con una maniobra que le permitió superar al francés Pierre Gasly, su compañero de equipo, y al neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls, para instalarse entre los diez mejores y asegurar un nuevo ingreso a la zona de puntos.

Al término de la competencia, el piloto destacó el rendimiento del auto, especialmente con neumáticos duros, y reconoció que la estrategia condicionó parte de su carrera. Pese a ello, celebró el resultado y puso el foco en la final del Mundial de fútbol al señalar: “Lo importante viene a la noche”.

La prueba quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien logró su sexta victoria de la temporada y consolidó su liderazgo en el campeonato. Charles Leclerc finalizó segundo y Max Verstappen completó el podio.

Con este resultado, Antonelli lidera el certamen con 204 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 159 y George Russell con 154. Leclerc marcha cuarto con 126 unidades y Lando Norris ocupa el quinto puesto con 103. Colapinto se mantiene en el duodécimo lugar del campeonato con 19 puntos, mientras que Gasly figura noveno con 42.