El sueño de Argentina terminó en una final dramática

Ferrán Torres convirtió en el alargue y le dio el título a la selección española. Argentina terminó en inferioridad numérica y no pudo alcanzar el empate.

España se consagró campeona del Mundial 2026 al vencer por 1 a 0 a la Selección Argentina en una final que se resolvió durante el segundo tiempo del alargue. Ferrán Torres (que había ingresado por Oyarzábal) convirtió el único gol del encuentro y terminó con la extensa resistencia del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La definición llegó apenas iniciado el segundo período suplementario. Nico Williams (entró por Alex Baena) recibió un centro pasado, devolvió la pelota hacia el medio con un toque atrás y Torres apareció por el centro del área para empujarla al gol.

Argentina había sostenido el empate durante más de cien minutos, con Emiliano “Dibu” Martínez como figura y varias intervenciones decisivas. El arquero mantuvo a la Selección en partido frente a una España que dominó la posesión y generó las situaciones más claras.

El equipo argentino atravesó una final marcada por las lesiones de Lisandro Martínez (reemplazado por Otamendi) y Cristian Romero (Medina) y la expulsión de Enzo Fernández a los 92 minutos, cuando recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Pau Cubarsí.

En el alargue, Scaloni reforzó la defensa con el ingreso de Marco Senesi por Julián Álvarez, pero la resistencia finalmente se quebró.

La Albiceleste intentó reaccionar en los últimos minutos, aunque no logró encontrar el empate. España administró la ventaja hasta el cierre y levantó la Copa del Mundo tras imponerse en una final intensa, cerrada y definida por un solo gol.