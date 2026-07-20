El club eligió que el “10”, identificado con Newell’s, no apareciera en la publicación.

Rosario Central borró a Messi en un posteo para la Selección y fue destrozado en las redes

Rosario Central realizó una publicación en sus redes sociales oficiales en la que le agradeció a la Selección argentina por otro gran Mundial, al ser finalista, aunque fue criticado ya que el astro argentino Lionel Messi no aparece en la foto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto rosarino optó por utilizar una imagen del encuentro disputado entre Argentina y Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos, en la que sí aparece el mediocampista surgido en Central Giovani Lo Celso.

El representativo argentino no pudo culminar de la mejor manera un Mundial histórico, cargado de remontadas heroicas y encuentros en los que tuvieron que sobreponerse a la adversidad, y perdió en la final ante España, por 1-0.

El equipo de comunicación de Rosario Central fue ampliamente repudiado en las redes sociales, ya que eligió agradecerle a la Selección con una imagen en la que no figura Messi.

“Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, reza el mensaje publicado, en el que solo se ve a un grupo de jugadores, los titulares en el mencionado partido ante Jordania, durante la entonación del himno.

Además, en el grupo de futbolistas que forman parte de la imagen está Giovani Lo Celso, autor de un gran gol de tiro libre en aquella noche y producto de las divisiones inferiores del club “Canalla”, aunque se destacó la ausencia de Messi.

Rosarino, Messi se ha sentido identificado con Newell’s, clásico rival de Central, desde muy chico, al ser hincha de la institución e incluso haber comenzado su formación allí, en las divisiones infantiles y antes de marcharse al Barcelona español, donde pudo realizarse un tratamiento para favorecer el crecimiento.

Con una gran rivalidad entre ambos clubes, que comparten la ciudad de Rosario, el posteo del club auriazul fue ampliamente criticado por la ausencia del “10” en la imagen, quien además fue la gran figura de la Selección en el Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias.