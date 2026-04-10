Cuatro chubutenses a los Juegos Suramericanos de la Juventud

La cuarta edición del evento continental se desarrollará del 12 al 25 de abril en Panamá y nuevamente contará con protagonismo chubutense.

El futuro del deporte argentino estará bien representado en los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se realizarán del 12 al 25 de abril en el país centroamericano.

En las últimas horas, el Comité Olímpico Argentino oficializó la nómina completa de 250 atletas que representarán al país, entre los más de 2000 deportistas de todo el continente que estarán presentes en la cita y, entre ellos, habrá cuatro chubutenses en competencia.

La atleta esquelense Olivia Conesa competirá en las pruebas de 100, 200 metros llanos y en los relevos de 4X100 y 4X400. Las capitalinas Yamila Proboste (49kg) y Natalia Proboste (57kg) en lucha libre y Martina Barroso en taekwondo (Poomsae individual y mixto).

Serán los IV Juegos Suramericanos de la Juventud después de las ediciones de Lima 2013, Santiago 2017 y Rosario 2022.

Los países que tomarán parte de esta contienda son: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Argentina tendrá representación en la totalidad de los 23 deportes que componen el calendario oficial de la competencia, apostando fuerte por el desarrollo del deporte juvenil y la formación de nuevos talentos que representan el futuro del olimpismo nacional.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son una competencia ideal para que los jóvenes forjen nuevas experiencias, intercambien vivencias con deportistas de toda la región y continúen su formación dentro de los valores del Movimiento Olímpico.

El canal DeporTV, será la pantalla de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 y por donde se podrá seguir en vivo el desempeño de cada atleta de la delegación nacional.