Le ganó 1-0 por la última fecha del Grupo “D”. El gol lo marcó Clemente Montes en el primer tiempo. El “Xeneize” jugará ahora los playoffs de la Copa Sudamericana.

Católica dio el "Bombonerazo" y dejó afuera a Boca de la Copa Libertadores

Boca Juniors quedó eliminado este jueves de manera prematura de de la Copa Libertadores al perder de local 1-0 ante Universidad Católica de Chile, y se despidió del certamen continental a puro silbido.

El partido, que se jugó en la Bombonera y que correspondió a la última fecha del Grupo “D”, tuvo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y el gol de la clasificación del cuadro chileno lo hizo Clemente Montes en la etapa inicial.

El primer acercamiento fue del equipo de Claudio Ubeda, en el segundo minuto del partido, con un tiro libre de Leandro Paredes y habilitó el cabezazo desviado de Milton Giménez.

Cuatro minutos después, Exequiel Zeballos controló un centro desde la izquierda y sacó un remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue abriendo y pasó cerca del ángulo derecho del arquero Vicente Bernedo.

En 21 minutos, Marco Pellegrino se adueñó de una pelota suelta dentro del área luego de un córner y disparo, rápidamente, con una media vuelta que pasó cerca del poste derecho.

Sin embargo, los “Cruzados” abrieron el marcador a los 33 minutos, en su primera llegada de riesgo, luego de un gran contraataque asociado que terminó en un pase para Clemente Montes, que se perfiló en el borde del área y sacó un sablazo que pegó en el poste izquierdo del arquero Leandro Brey y cruzó la red.

Mientras la hinchada del local perdía la paciencia y empezaba a hacer bajar el "movete Boca movete", el "Xeneize" jugó con mayor apuro y perdió precisión.

Ya en la segunda parte, a los tres minutos, Zeballos recibió sobre el borde derecho del área grande y disparó fuerte, buscando el primer palo, aunque su tiro se fue alto.

Dos minutos después, el exjugador de Banfield Milton Giménez controló con el pecho, de espaldas al arco, e improvisó un remate de chilena, en lo que fue una buena idea sin la mejor resolución, ya que la pelota ganó altura y cayó por detrás del arco rival.

El “Changuito” Zeballos volvió a generar peligro en 21 minutos, cuando recibió por el costado derecho, cambió de ritmo para entrar al área y cruzó un derechazo rasante, que se fue ancho.

A los 27 minutos, el arquero Bernedo intentó descolgar un centro con una sola mano pero no pudo controlar la pelota y la dejó muerta en el área chica, permitiendo un remate de primera del volante Alan Velasco, que de todas formas pudo desviar con el cuerpo y el volante Jhohan Valencia despejó sobre la línea.

Diez minutos después, un centro con el borde externo del pie derecho de Paredes llegó a la cabeza del delantero Ángel Romero, que remató con fuerza pero poca precisión, por lo que su disparo terminó en manos de Bernedo.

En la única jugada que el “Xeneize” definió con efectividad, luego de un control con el muslo y posterior remate cruzado de Ángel Romero, el tanto del paraguayo fue anulado por fuera de juego, a instancias del juez de línea.

El árbitro adicionó siete minutos, Boca intentó, pero no le alcanzó, se quedó con las manos vacía, eliminado en su vuelta a la Copa Libertadores y se fue silbado por una Bombonera que en el final explotó de bronca.

Ahora, el equipo de Ubeda deberá jugar los playoffs de la Copa Sudamericana.