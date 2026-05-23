"Volumen anormal" de apuestas involucra a un jugador de Independiente Rivadavia

La sospecha es por una tarjeta amarilla que recibió el mediocampista Tomás Bottari en el partido frente a Fluminense por Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia de Mendoza es el equipo revelación de la Copa Libertadores. En su primera participación internacional logró clasificar primero en su grupo a los octavos de final y mantiene su invicto al cabo de cinco fechas. Sin embargo, en las últimas horas apareció un informe relacionado con apuestas deportivas que vincula a un jugador de la Lepra.

De acuerdo con la publicación del medio brasileño Globo Esporte, la Conmebol recibió un informe por presunta manipulación de apuestas sobre una tarjeta amarilla mostrada al mediocampista Tomás Bottari en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Fluminense, partido disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza por la cuarta fecha del Grupo C en la Copa Libertadores, un caso que podría derivar en sanciones de hasta cinco años de inhabilitación o incluso una pena de por vida, según se menciona en el artículo, citando el Código Disciplinario de la confederación sudamericana.

El reporte en cuestión detectó un “volumen anormal” de apuestas en una casa de juegos de azar pequeña ubicada en Argentina, precisó Globo Esporte. La sospecha se concentra en la amonestación que recibió Bottari, de 25 años, a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba 0-0. La acción se produjo cuando Fluminense intentaba salir rápido desde su campo y el jugador del club mendocino interceptó con el brazo un pase de Rodrigo Castillo hacia Luciano Acosta, indicó el medio.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera mostró la tarjeta amarilla de inmediato. La publicación resaltó que fue la primera infracción de Bottari en el encuentro, y el volante cerró la noche con dos faltas: la segunda llegó a los 17 minutos del segundo tiempo.

Esta situación se dio en un contexto muy favorable desde lo deportivo para Independiente Rivadavia, que ya aseguró el primer puesto del grupo con 13 puntos en cinco partidos, mientras que Fluminense suma 5 y buscará en la última fecha, el próximo miércoles, avanzar a los octavos de final en el Maracaná frente a Deportivo La Guaira de Venezuela, que tiene tres unidades.

La Conmebol, por su parte, dijo que no realizará comentarios sobre este asunto, informó Globo Esporte. El medio brasileño agregó que las investigaciones de esta clase de acciones quedan bajo la responsabilidad de la Unidad Disciplinaria de la confederación.

De acuerdo con el Código Disciplinario de la Conmebol, las personas implicadas en casos de manipulación pueden recibir una prohibición de hasta cinco años para ejercer actividades vinculadas con el fútbol si son condenadas tras la investigación. En los casos más graves, la sanción puede ser de por vida. El mismo código también contempla una sanción deportiva para el club. Si se comprobara una manipulación atribuible a un futbolista, el equipo podría perder el partido en cuestión, replicó el medio brasileño.

Bottari llegó a Independiente Rivadavia a comienzos del año pasado y es una de las figuras del equipo que conduce tácticamente Alfredo Berti. Desde entonces, el mediocampista disputó 50 partidos, no marcó goles y acumuló 11 tarjetas amarillas y una expulsión con el club cuyano.

En esta edición de la Libertadores, Bottari jugó los cinco partidos de Independiente Rivadavia y su única amonestación en el torneo sudamericano fue precisamente la del partido ante Fluminense, en Mendoza.

La situación quedó expuesta en un momento decisivo del Grupo C. Independiente Rivadavia ya selló el primer lugar con una jornada de anticipación y viene de vencer a La Guaira por 4-2 en Caracas, mientras que Fluminense llegará a la última fecha con la necesidad de buscar la clasificación a octavos. La Lepra cerrará su participación el miércoles, en Bolivia, frente al Bolívar.