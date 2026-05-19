Central goleó en Arroyito y clasificó a octavos de final

El “Canalla” se impuso 4-0 ante Universidad Central de Venezuela con tantos de Véliz, Pizarro, Di María y Ruben.

Rosario Central goleó este martes de local por 4-0 a Universidad Central de Venezuela y con ese resultado, se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido, que correspondió al Grupo H, se jugó en el Gigante de Arroyito, y tuvo el arbitraje del uruguayo Augusto Menéndez.

El equipo, que conduce Jorge Almirón, que venía de sufrir un duro golpe tras caer por 1-0 ante River en una de las semifinales del torneo Apertura, ganó con goles de Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Angel Di María y Marco Ruben.

El primer acercamiento fue del local, a los cuatro minutos, con un pase filtrado por el costado derecho que habilitó la subida de Enzo Copetti, quien no llegó cómodo para disparar y, luego de tirarse al suelo, apenas pudo rozar la pelota pero no pudo superar al arquero Giancarlo Schiavone.

En ocho minutos del primer tiempo, un remate lejano de Francisco Sole fue desviado con la cabeza por Jovanny Bolívar, que le sacó el destino de peligro a un disparo que se terminó yendo por encima del travesaño.

El “Canalla” abrió el marcador a los 21 minutos, cuando un remate de chilena de Gastón Avila dio en el palo derecho de Schiavone y le quedó a Véliz, que remató de primera mientras se tiraba al piso y puso el 1-0.

En 38 minutos, un gran centro de rabona desde la izquierda de Julián Fernández permitió la aparición en velocidad de Pizarro, que definió fuerte y al medio con un disparo que Schiavone alcanzó a rozar, pero no pudo detener.

El conjunto venezolano volvió a llegar en el segundo minuto de descuento de la primera etapa, mediante un remate potente y rasante de Bolívar, que el arquero Jeremías Ledesma detuvo sobre su costado izquierdo.

Un minuto después, Juan Manuel Cuesta avanzó de izquierda hacia el centro y sacó un remate potente, luego de eludir a dos rivales, que pasó apenas desviado por el poste derecho de Ledesma.

En el sexto minuto agregado, Angel Di María quedó libre por el costado derecho y metió un extraordinario centro pinchado al segundo poste, que Copetti no pudo empujar al gol al tirarse al suelo y rematar con las rodillas.

Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, una gran jugada individual por izquierda del juvenil Giovanni Cantizano le permitió apilar a dos rivales enganchando hacia adentro y hacia afuera para luego meter un pase atrás que asistió a Di María, que solo tuvo que empujar la pelota contra el arco rival.

En 36 minutos del segundo tiempo tuvo una situación de riesgo Marco Ruben, que se desmarcó a la espalda de la defensa y recibió el pase en cortada de Jaminton Campaz, aunque fue desequilibrado antes de rematar y no pudo darle dirección a su disparo.

En 43 minutos, otra jugada individual por izquierda de Cantizano terminó en un centro atrás que esta vez empujó Ruben al gol, generando la emoción del público en el que fue su primer tanto desde que volvió del retiro.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, líder del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, Central deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el miércoles de la próxima semana a las 19.