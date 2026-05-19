Comodoro Cubea prepara su tercer torneo en el barrio Roca

Se realizará este sábado y domingo en el Centro de Jubilados. Las inscripciones están abiertas a todas aquellas personas que quieran participar o bien asistir a mirar el desarrollo de las competencias.

Este sábado y domingo se realizará el tercer torneo de Comodoro Cubea V3, en el Centro de Jubilados del barrio Roca a partir de las 10 de la mañana hasta las 17. Las inscripciones están abiertas a todas aquellas personas que deseen participar o bien asistir a mirar el desarrollo de las competencias.

Mateo Díaz es uno de los referentes de la actividad, con respecto a lo que se viene adelantó. “Los primeros fines de semanas de mayo estuvimos mostrándonos a la comunidad en la Feria Geek y el Festín de Sabores incentivando a la gente a sumarse a esta hermosa disciplina. Hubo mucha gente interesada visitando nuestros espacios, curiosos por la comunidad armada en nuestra ciudad, les enseñamos a armar su primer cubo y también los invitamos a ser parte de todo lo que hacemos”.

Las inscripciones para el torneo siguen abiertas, también para sumarse a la comunidad. “Lo que se aproxima es el 3º torneo oficial que se hará este fin de semana largo, "Comodoro Cubea V3", donde habrá siete categorías y dos extras. Se harán sorteos y todos los competidores tendrán un regalo de bienvenida”.

“Esperamos mucha competencia y que se formen nuevas amistades, los ambientes de torneo suelen ser muy lindos dónde los competidores se encuentran, comparten experiencias y consejos. La inscripción para el competidor sale 6000 pesos y para el espectador es gratuita. Están todas las familias comodorenses invitadas a pasar un buen momento y conocer nuestra comunidad”, expresó Mateo Díaz.

Para contactarse para más información, los interesados pueden hacerlo a la página de Instagram @comodorocubea.