Chubut tuvo un auspicioso arranque en los Juegos Epade

Iniciaron este lunes las competencias de la contienda regional y la provincia arrancó con el pie derecho y grandes expectativas.

Este lunes se puso en marcha en las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la XIX edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte.

Durante esta primera jornada de competencias, nuestros deportistas comenzaron a mostrar grandes rendimientos y buenos resultados.

PRIMERAS MEDALLAS

En la pista municipal de Neuquén, el atletismo logró las primeras medallas para la delegación chubutense en este evento patagónico.

Tobías Gueche se llevó la medalla de plata en lanzamiento de la bala, con una marca de 11.28 metros.

En la prueba de 600 metros, Chubut se llevó otras tres preseas: en la rama femenina, Maia Monín logró el oro, con un tiempo de 1:44,33, mientras que, en la masculina, Valentino Bonelli se quedó con el triunfo y el oro (01:26,26) y Alon Ramil fue segundo, alcanzando la medalla de plata (01:34,36).

Por último, Sofía Ghigliotto logró la presea plateada en los 80 metros llanos, con un tiempo de 10,48.

En Santa Rosa, el judo chubutense también sumó medallas el primer día del certamen en la competencia de la rama masculina. Lucas Barros logró la medalla de plata en la categoría hasta 90kg, mientras que Aquiles Monje en -73kg e Hilario Vallejo en -81, se llevaron el bronce. El martes, será el turno de las categorías femeninas.

CON EL PIE DERECHO

En Viedma, el equipo de fútbol masculino inició su periplo en los Epade con una gran actuación y goleada frente a La Pampa por 3-0. Los tantos fueron convertidos por Dilan Galarce, Facundo Mac Karthy y Benjamín González. El equipo dirigido por Mauro Villegas y Juan Pablo Petronio, el martes disputará su segundo compromiso ante Tierra del Fuego, desde las 11:30.

El fútbol femenino, por su parte, también tuvo una buena actuación en su debut frente a las locales de Río Negro, últimas campeonas del certamen. El encuentro finalizó 1-1 y el tanto de las chubutenses fue marcado por Maite Zabala. Este martes, por la segunda fecha, las chicas comandadas por Daniel “Chaca” Pérez y Roby Saavedra, enfrentarán desde las 11 a Santa Cruz.

En Neuquén hizo su debut histórico en los Epade la disciplina de handball y los seleccionados chubutenses lograron sus primeros triunfos en el certamen.

El equipo femenino superó ampliamente a Neuquén por 30 a 13 y el martes, por la segunda fecha se medirá ante Tierra del Fuego, a las 16:30.

Por su parte, los varones lograron del mismo modo, un buen triunfo ante el seleccionado local, por 29-26 y el martes enfrentarán a Tierra del Fuego, desde las 9.

En Santa Rosa, también comenzaron con buenos triunfos los seleccionados de vóley, que jugaron doble fecha. El equipo femenino debutó con un gran triunfo ante Rio Negro por 3-2. Por la tarde, el rival fue Tierra del Fuego y la victoria fue por un claro 3-0. El martes, los rivales serán Neuquén y La Pampa.

También hicieron su estreno con sendas victorias los varones. En el turno mañana Chubut superó 3-a Santa Cruz y por la tarde fue un claro 3-0 sobre La Pampa. Las fechas 3 y 4, este martes, serán ante Rio Negro y Tierra del Fuego.

A LEVANTAR

Por último, en Viedma no tuvieron un buen debut los seleccionados de básquet, que no pudieron ante los representativos neuquinos, en ambas ramas. El equipo masculino cayó por 92-71, mientras que el femenino fue derrotado por 56-45.

Este martes la actividad tendrá continuidad en doble turno y nuestros seleccionados buscarán acomodarse en sus zonas, en caso de sumar victorias. El femenino tendrá como rivales a La Pampa (11hs) y Río Negro (17.45), mientras que el masculino se medirá ante Río Negro (9hs) y La Pampa (19.45).

Vale recordar que la actividad del ciclismo mountain bike, estará iniciando el martes por la tarde en el autódromo de Toay, con la prueba de Rally por vueltas, a desarrollarse en horas de la tarde.

Foto: Prensa Chubut