La "Copa Islas Malvinas" de taekwondo fue todo un éxito

Con más de 500 atletas en dos días de competencia cerró la XVII edición del Interprovincial. La Escuela La 40 de Trelew y la Escuela de Río Negro se llevaron reconocimientos a las academias con mayor cantidad de competidores y kilómetros recorridos.

Se fue la 17ª edición de la Copa Islas Malvinas, en dos días de gran competencia y mucha convocatoria en el Gimnasio municipal Nº1, para este evento organizado por el Red Group dirigido por Juan Millatureo (VI Dan), con la fiscalización del maestro Orlando Velásquez (VIII Dan) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

El sábado fue el turno de los danes (120 en total), mientras que el domingo compitió el resto de cinturones tanto en forma como en lucha, totalizando 550 participantes en Comodoro.

El domingo además se realizó el acto central, que estuvo encabezado por el profesor Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes) y Martín Gurisich (de la Dirección General de Deportes Municipal), acompañado por Macarena Sepúlveda (Coord. Gim. Nº1), el organizador del evento Sabonim Juan Millatureo (VI Dan – director Red Group), el maestro Orlando Velásquez (VIII Dan – fiscalizador del certamen y director de Grupo Patagonia), con el acompañamiento de los Veteranos de Guerra Juan Pérez, Víctor Contreras y Héctor Millamán.

En el acto, el organizador Juan Millatureo agradeció a instructores, alumnos, padres y el acompañamiento del Ente deportivo. En tanto el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo: “Gracias a las delegaciones que se han acercado. Felicitar a los organizadores por llevar un evento así adelante y sostenerlo en el tiempo. Eso refleja el trabajo y la responsabilidad. A los Veteranos, un reconocimiento y agradecimiento, y los instructores por todo el trabajo y finalmente a la familia. Gracias a ustedes el deporte es muy grande”.

Fueron parte del evento gran cantidad de escuelas de Comodoro Rivadavia, entre ellas el Centro Educativo, ITA Patagonia, Grupo Patagonia, Esc. Marcial, Malva, Evolución y las diversas sedes de Red Group de barrios San Martín, Las Flores, La Floresta, Isidro Quiroga y Municipal Nº3. Además, el certamen contó con la visita de escuelas de Rada Tilly, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Chile Chico, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Pico Truncado, Las Heras y Esquel.

La escuela trelewense La 40 (Inst. Héctor Richard) se llevó la Copa por mayor cantidad de competidores, mientras que la Escuela del instructor Luis Beltrán de Río Negro obtuvo el reconocimiento a la academia que mayor cantidad de kilómetros recorrió para estar presente en el tradicional evento.

“Muy lindo torneo, mucha convocatoria. Superamos los quinientos competidores en dos hermosos días de competencia. Muy feliz por la gente, por el acompañamiento. El evento salió bien por donde lo miremos, buenos resultados. Héctor Richard ganó la Copa de mayor cantidad de Competidores. Creo que es la octava o novena vez que trae más competidores que nadie. Y la Escuela de Luis Beltrán de Río Negro se ganó la Copa de mayores kilómetros recorridos”, comentó Millatureo al cierre del evento.

“El mes que viene viajamos al Open Internacional de Buenos Aires. Vamos con 50 competidores en total y en septiembre nos vamos a la Copa del Mundo con nueve atletas de Red Group. La Copa Malvinas es nuestro torneo, el más convocante, Red Group participó con más de cien alumnos de sus distintas sedes. Nos preparamos para lo que sigue, y ojalá sea exitoso como este torneo”, cerró el organizador.

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Resultados – Cat. Danes

Fem. Pre-Junior

1-Isabella Tortió

2-Diana Titón

3-Martina Báez

Varones hasta 60kg.

1-Máximo Chingoleo

2-Tahiel Curipan

3-Tiziano Hernández

Varones +60kg.

1-Lautaro Sanzana

2-Lorenzo Esperón

3-Pablo Aranda

Varones hasta 45kg.

1-Benjamín Flores

2-Aquiles Yapura

3-Lovel Dogle

Danes Juveniles livianas

1-Brianna Barrera

2-Luciana Reyes

3-Uma Marcial

Damas Mayores

1-Celeste Díaz

2-Mickaela Caamaño

3-Antonela Millatureo

Damas 18 a 35 años livianas

1-Luján Rivera

2-Sara Richard

3-Micaela Millatureo

Juveniles 15 a 17 años - Hasta 70kg.

1-Pablo Aranda

2-Luciano Rarrachea

3-Agustín González

Juvenil hasta 60kg.

1-Lautaro Fernández

2-César González

3-Pablo Vega

Juvenil Damas hasta 60kg.

1-Maleva Carrizo

2-Mía Contreras

3-Maite Crespo

Mayores +80kg.

1-Juan Pablo Millatureo

2-Yago Carente

3-Diego Aguilar

DSC_8536 Foto: Prensa Comodoro Deportes.