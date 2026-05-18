Neymar jugará su cuarto Mundial

El entrenador italiano Carlo Ancelotti dio la lista de 26 futbolistas de la selección de Brasil e incluyó al crack del Santos.

¿Qué pesa más: su indiscutible calidad técnica o su falta de ritmo por frecuentes lesiones? Brasil debatió por meses si Neymar merecía ir al Mundial 2026. Su extraordinaria categoría inclinó la balanza y el 10 jugará su cuarta Copa del Mundo.

Neymar, de 34 años, cumple así el gran objetivo que se había trazado cuando volvió en 2025 al Santos, el club en el que se formó como futbolista.

Perseguido por preguntas en torno al delantero desde su primer día como seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti debió elegir este lunes entre las dos versiones conocidas de Neymar para el Mundial de Norteamérica, que se inicia el 11 de junio.

La primera, por la que se decantó finalmente el italiano al anunciar la convocatoria, es un futbolista de clase mundial, un brillante malabarista del balón que desarmaba defensas como estrella del Barcelona de España y del Paris Saint-Germain de Francia.

Y que también, con 79 goles, es el máximo anotador con la selección brasileña, por delante de Pelé.

La segunda versión, en los últimos meses, es un jugador al que las lesiones le impidieron tener continuidad y le robaron explosividad.

El crack del Santos terminó ocupando el lugar de algunos otros delanteros de buen presente, como el caso de Joao Pedro. Vale recordar que Estevao es baja por lesión.

Entre los convocados finalmente no aparece el veterano Thiago Silva, quien sí había formado parte de la preselección de 55 jugadores. Además, se trata de una nómina muy inclinada hacia lo ofensivo, con solo cinco mediocampistas -dos de ellos de ataque como Lucas Paquetá y Danilo Santos- y nueve delanteros.

A continuación los 26 futbolistas que fueron elegidos por Carlos Ancelotti:

Arqueros (3)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Gremio)

Defensores (9)

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas (5)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros (9)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)