Cristian Marrero y Fernando Lago se llevaron todo en el Tiro Práctico

Marrero ganó en Producción, y Lago se impuso en Producción Optics. Fue en la 2ª fecha del ránking 2026 de la especialidad que se realizó en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Este domingo, 29 tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa, soleada y algo fresca mañana para disputar la segunda fecha del ránking 2026 de Tiro Práctico en las instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Los ganadores fueron Cristian Marrero en división Producción, mientras que Fernando Lago, se quedó con el primer lugar en Producción Optics.

Lamentablemente la fecha de marzo se había suspendido y recién en abril se inició el ránking 2026, así que este domingo fue muy bien recibido luego de la lluvia de la semana pasada que había dejado las canchas en muy malas condiciones. El clima se portó muy bien y solo hubo que soportar el frío del comienzo de la mañana con un sol a pleno para beneplácito, tanto de participantes como organizadores y la ansiedad pasó al olvido para disfrutar de un excelente evento que tuvo distintos condimentos.

Como todos los años el ránking 2026 de la modalidad federada Tiro Práctico dispuso seis etapas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Numerosos tiradores visitantes del valle y Santa Cruz vinieron a sumar calidad al evento.

Con 117 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 4 divisiones: “Producción”, “Producción Optics”, “Estándar” y “Open”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Optics” contempla las mismas armas que Producción pero con miras de punto rojo. Aquí se observó un notorio crecimiento con respecto al año pasado ya que compitieron 8 tiradores, mientras que Estándar contó con un único representante como es Luis Pereyra al igual que Open con Jorge Altuna. Si bien nos tuvieron competencia, ambos culminaron con éxito la totalidad de los desafíos presentados en el renovado campo de tiro.

A diferencia de otras oportunidades, la división Producción Optics contó con la participación femenina de María Sarmiento que compitió muy bien, mostrándose con mayor confianza en relación a las primeras participaciones.

Durante los dos años pasados, los eventos venían creciendo en tamaño y calidad, reduciéndose un poco durante el 2024 pero desde el 2025 se volvió con la idea de las seis etapas mínimas, manteniéndose la calidad de las etapas, las cuales fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Se esperaban desempeños con menos altibajos típicos de un inicio de ránking a posteriori del receso de verano, pero varios tiradores cometieron errores inesperados y fallas de armas. Fernando Lago tuvo varias fallas de munición y en la etapa 6 perdió mucho tiempo en solucionar ese inconveniente que se repetiría en la etapa 1 pero fue afortunado de poder acceder a un re shoot. Sergio Carreño tuvo problemas con la uña extractora y Eduardo Cury, una bala sin pólvora le significó una etapa cero. Kevin Purtscher penó un poco con algunas distracciones perdiendo valiosos puntos que lo dejarían con una cantidad insuficiente para pelear más arriba.

También se vieron muchas pinceladas de talento en el grupo, tanto de los veteranos, como de los más nuevos que llevan muy poco en la competencia. En la división “Producción”, la sorpresa del día fue José Barbetta con un segundo puesto más que merecido. Jorge Alí a pesar de su tobillo en mal estado y un blanco olvidado, quedó primero en Seniors y a un paso del segundo lugar. Alejandro Lucero fue muy parejo, tiró muy concentrado y trabajó en la organización como pocos. Al final quedaría a menos del 7% de Lago.

Analizando la División Producción, En el rango del 80% se agruparon José Barbetta y Jorge Alí por detrás de Cristian Marrero que este domingo, era absolutamente inalcanzable. En el rango del 70% se agruparon más deportistas, comenzando por el primero en Super Seniors, Erito Dos santos, Kevin Purtscher, seguido por Darío Vázquez, Enrique Pritchard (segundo en Seniors), Walter Cardozo e Ignacio Lecumberri.

Detrás de ellos los del rango del 60% quedaron encabezados por el oriundo del Valle Richard Tellechea, Diego Kraser, Benjamín Cusumano, Guillermo Alís, Franco Rivero, Raul Ortíz y Aldo Chinni.

Por el lado de la siempre creciente división Producción Optics, quitando a los dos primeros, los del rango 80% se sacaron chispas, quedando liderados por Francisco Altuna con una juventud que viene pidiendo paso, seguido por Luis Martinez. Un poco más atrás quedó Jorge Altuna, abuelo de Francisco, seguido por María Sarmiento y Eduardo Cury.

Se lo extrañó al Super Senior Carlos Relly que quedó afuera por problemas administrativos.

En la división Open que es la mejor restrictiva por cuanto se permite todo tipo de modificaciones como compensador de gases, calibre mayor en 9 mm, cargadores extendidos y acciones muy livianas participó Jorge Luis Altuna. Se lo vio muy preciso y cómodo en este nuevo formato para él.

En definitiva, los dos grandes exponentes fueron Cristian Marrero en la división Producción y Fernando Lago en Producción Optics. Marrero ganaría cinco de las seis etapas, siendo solamente la tercera en la que quedó en tercer lugar detrás de Tellechea y Pritchard.

Fernando Lago a pesar del problema con sus municiones, solo resignó la etapa 6, en la cual sumó muy poco pero su alto desempeño en las otras cinco, lo llevaría al triunfo.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Seguramente con las fechas venideras el número de participantes irá en aumento y los nuevos se irán incorporando en un marco de sana competencia.

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Panorama

DIVISION PRODUCCION

Cristian Marrero 100%

José Barbetta 84.49

Jorge Alí 81.13 (S)

Erito Dos Santos 78.29 (SS)

Kevin Purtscher 75.93

Darío Vázquez 75.48

Enrique Pritchard 75.40 (S)

Walter Ayala Cardozo 72.10

Ignacio Lecumberri 71.64

Richard Tellechea 69.00

Diego Kraser 68.57

Benjamín Cusumano 66.20

Guillermo Alis 65.92

Franco Rivero 64.81

Raúl González Ortiz 63.89

Aldo Chinni 63.00 (SS)

Sergio Ocampos 59.85

Pablo Cabrera 51.86 (S)

Sergio Carreño 50.19 (SS)

DIVISION PRODUCCION OPTICS

Fernando Lago 100% (S)

Alejandro Lucero 93.61 (S)

Javier Gaitán 82.50

Francisco Altuna 81.41 (JR.)

Luis Martínez 80.32 (S)

Jorge Altuna 46.32 (GS)

María Sarmiento 42.66 (L)

Eduardo Cury 21.80 (SS)

DIVISION OPEN

Jorge Luis Altuna 100%

DIVISION ESTANDAR

Luis Pereyra 100% (GS)

RANKING 2026 A DOS FECHAS

Producción: Berbetta 171, Purtscher 168, Dos Santos 159, Alí 157, Kraser 153, Vázquez 149, Pritchard E. 141, Lecumberri 138, Rivero 133, Cardozo 128, Ortiz 120, Carreño 106, Cabrera 105.

Producción Optics: Lucero 181, F. Altuna 166, Martínez 147, Lago 100, González 100, Relly 56, J. Altuna 46.32, Sarmiento 43, Cury 22

Open: J. Altuna 200, Patitucci 39.