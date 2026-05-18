Se realizará este martes a partir de las 18 en el Hotel Deportivo. Es clasificatoria a la Liga Federal Formativa.

Se presenta la Fase Federativa del Torneo Provincial de Clubes

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Foto: Archivo / El Patagónico.

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La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet llevará a cabo este martes a las 18 en el Hotel Deportivo, el lanzamiento de la Fase Federativa del Torneo Provincial de Clubes clasificatoria a la Liga Federal Formativa 2026.

El formato de competencia será un octogonal dividida en dos (2) zonas con cuatro (4) equipos por ramas.

Los días de competencia será el siguiente para la sede ACRB:

Viernes 22/05 al domingo 24/05 en Liga Próximo (F) en un formato triangular.

Viernes 29/05 al domingo 31/05 en Cadetes (M) y Liga Próximo (M) formato octogonal.

Los juegos entre los equipos locales de cada zona serán el miércoles 27/05 Liga Próximo y el jueves 28/05 Cadetes (M). Asimismo también el miércoles las Cadetes (F) jugarán su partido de local en virtud de que la sede para la rama femenina es la ABECh (Asociación de Básquet del Este del Chubut).

Categoría Juveniles Rama Femenina sede ACRB entre el viernes 05 al domingo 07/06 en formato octogonal.

Categoría Juveniles Rama Masculino sede ABECh entre el viernes 05 al domingo 07/06 en formato octogonal.

Juego entre los equipos locales el miércoles 03/06.

Categoría Mini Mixto Rama Masculino sede ACRB entre el viernes 012 al domingo 14/06 en formato octogonal.

Categoría Mini Rama Femenino sede ABECh entre el viernes 12 al domingo 14/06 en zona única.

Juego entre los equipos locales el miércoles 10/06.

Categoría Infantiles Rama Femenina sede ACRB entre el viernes 19 al domingo 21/06 en formato octogonal.

Categoría Infantiles Rama Masculino sede ABECh entre el viernes 19 al domingo 21/06 en formato octogonal.

Juego entre los equipos locales el miércoles 17/06.