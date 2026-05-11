Este lunes a las 21:30, la CAI recibirá a Gimnasia “Verde” en Liga Próximo, mientras que Petroquímica, se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino.

El Apertura de básquet sigue con dos partidos

Con dos partidos, este lunes por la noche continuará el desarrollo del torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el local se medirá con Gimnasia y Esgrima por la categoría Liga Próximo que corresponde a la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa.

Ese partido, que dará comienzo a las 21:30, tendrá el arbitraje de Facundo Iza y Guillermo Fernández.

Por su parte, en el mismo horario, pero en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica se medirá ante Escuela Municipal Pueyrredón por la fase regular del campeonato en categoría Primera Femenino.

Los jueces de ese partido serán Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.

El martes, mientras tanto, habrá acción en Náutico Rada Tilly y en el Socios Fundadores.

A continuación se detalla los resultados que se registraron entre el viernes, sábado y domingo por la continuidad del torneo de la ACRB.

Panorama

VIERNES 8

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Escuela Municipal Pueyrredón 62 / La Fede 79 (Primera M).

SABADO 9

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 83 / Escuela Municipal Pueyrredón 20 (Mini Mixto).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 93 / Escuela Municipal Pueyrredón 15 (Infantiles M).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 112 / Escuela Municipal Pueyrredón 8 (Cadetes M).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 112 / Escuela Municipal Pueyrredón 20 (Juveniles M).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 71 / Petroquímica 54 (Mini Mixto).

- CAI 68 / Petroquímica 54 (Infantiles M).

- CAI 68 / Petroquímica 51 (Cadetes M).

- CAI 55 / Petroquímica 59 (Juveniles M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Gimnasia "Verde" 94 / La Fede "Blanco" 44 (Juveniles M).

- Gimnasia "Verde" 31 / La Fede "Blanco” 65 (Cadetes M).

- Gimnasia "Verde" 63 / La Fede "Blanco" 36 (Infantiles M).

DOMINGO 10

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 63 / La Fede 65 (Liga Próximo).

LUNES 11

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Liga Próximo (M): CAI vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (F): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Juan Carlos Pérez.

(*) Con planilla oficial de juego.

MARTES 12

En Náutico Rada Tilly

20:00 Mini (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Miguel Muñoz.

21:30 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (F): Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Mario Contrera, Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

MIERCOLES 13

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

19:30 Cadetes (M): La Fede "Blanco" vs La Fede "Bordó". Arbitros: José Bova y Miguel Muñoz.

21:00 Juveniles (M): La Fede "Blanco" vs La Fede "Bordó". Arbitros: José Bova y Marcia Carrizo.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: José Bova y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.