Gregorio Martínez sigue en la Selección Argentina Femenina de básquetbol

La CAB confirmó este miércoles la continuidad del DT por un nuevo período al frente de la Selección Mayor de básquet de la rama femenina.

La Confederación Argentina de Básquet confirmó la continuidad de Gregorio Martínez al frente de la Selección Mayor femenina, en un año cargado de compromisos internacionales para el equipo nacional. La decisión ratifica la línea de trabajo iniciada en 2020 y le da respaldo a un proceso que ha ganado estabilidad y proyección en los últimos años, ahora con el foco puesto en la Copa del Mundo Japón 2030.

Martínez asumió como Head Coach en julio de ese año con un enfoque orientado al desarrollo y a la visibilidad de la rama femenina. Desde entonces encabezó un ciclo que combinó renovación generacional con competitividad en el plano internacional, logrando posicionar al seleccionado en escenarios de mayor exigencia.

Además de dirigir al seleccionado mayor, Martínez participará activamente en los cuerpos técnicos de las selecciones formativas femeninas buscando optimizar la sinergia entre los staffs técnicos y profundizando el seguimiento de las jugadoras con chances de integrar el máximo equipo nacional. Durante su gestión dirigió siete certámenes internacionales, con hitos destacados como el título en el Campeonato Sudamericano de Santiago de Chile, el subcampeonato en San Luis 2022 y el cuarto puesto en la AmeriCup 2025. En total acumula 31 partidos oficiales, con una efectividad cercana al 55%, incluyendo la consagración invicta en el mencionado torneo de 2024.

Entre los resultados más relevantes del ciclo también sobresalen dos triunfos consecutivos ante selecciones europeas: 53-47 frente a Gran Bretaña y 59-55 ante Turquía, registros que adquieren mayor valor al tratarse de la cuarta victoria en la historia frente a equipos de ese continente.

En la continuidad del calendario deportivo, el seleccionado argentino ya tiene confirmados dos nuevos compromisos este año, ambos en el mes de agosto: el Preclasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Campeonato Sudamericano de Mayores, ambos aún con sede a definir.