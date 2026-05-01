Hubo actividad en la sede de la CAI, en el Socios Fundadores, en el gimnasio Diego Simón y en Náutico Rada Tilly. Este viernes sigue la acción.

El básquet continuó con más juegos de la Fase Asociativa

En cuatro escenarios de juego, este jueves se disputó una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa del torneo Apertura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, en la categoría Liga Próximo, hubo victorias de Petroquímica ante Comisión de Actividades Infantiles 87-73, de Gimnasia “Verde” frente a La Fede Deportiva 89-61 y de Náutico Rada Tilly contra Gimnasia “Blanco” 96-66.

Además, se jugaron tres partidos de la rama femenina. La CAI derrotó a Escuela Municipal Pueyrredón 71-31 en Infantiles, en Cadetes Gimnasia venció a La Fede “Blanco” por 62-51 y en Juveniles, Náutico Rada Tilly superó a La Fede Deportiva “Bordó” 46-40.

La acción continuará este viernes con dos partidos a jugarse en cancha de Náutico Rada Tilly, destacando que también habrá actividad el sábado y domingo, con dos juegos de la fase regular en Primera Femenino.

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Panorama

JUEVES 30

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 31 / CAI 71 (Infantiles F).

- CAI 73 / Petroquímica 87 (Liga Próximo M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 62 / La Fede Deportiva “Blanco” 51 (Cadetes F).

- Gimnasia “Verde” 89 / La Fede Deportiva 61 (Liga Próximo M).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 96 / Gimnasia “Blanco” 66 (Liga Próximo).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 40 / Náutico Rada Tilly 46 (Juveniles F).

Programa

VIERNES 1

En Náutico Rada Tilly

16:00 Mini Mixto: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly "Negro" (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly "Negro" (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 2

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Rodrigo Reyes y José Bova.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini Mixto: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncaileri.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

17:30 Cadetes (M: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón

17:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

18:30 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

20:00 Juveniles (M): La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Facundo Iza.

DOMINGO 3

En el Socios Fundadores

14:00 Mini Mixto: Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

15:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

17:00 Liga Próximo (M): Gimnasia “Blanco” vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:00 Cadetes (F): Petroquímica vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

16:30 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

En Náutico Rada Tilly

17:00 Juvenil (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

18:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

20:00 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: José Bova, Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

18:30 Liga Próximo (M): La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y Marcia Carrizo.

20:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.