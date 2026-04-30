Micaela Ortellado bajo sospecha por un incendio en penal de Trelew

El foco fue controlado en pocos minutos y no hubo heridos. Investigan la posible participación de la presa comodorense.

Un principio de incendio se registró durante la noche del miércoles en el sector femenino del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew y generó momentos de tensión entre las internas y el personal.

Según se indicó, el foco ígneo se originó dentro del pabellón y fue sofocado en pocos minutos por agentes penitenciarios, lo que evitó su propagación. No se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en el mismo sector donde se encuentra alojada Mariela Altamirano (28), la madre de Angel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia tras ingresar en estado crítico al hospital y cuyo caso es investigado como un posible homicidio, con la mujer y su pareja, Michel González, bajo sospecha por las lesiones detectadas en el menor.

En ese pabellón también permanece detenida la interna comodorense Micaela Ortellado, a quien las primeras versiones señalan como presunta responsable del inicio del fuego. La mujer aguarda la realización de un nuevo juicio luego de haber sido condenada por el homicidio de Juan Lafeuillade en febrero de 2023, según surge de los antecedentes de su causa.

El episodio es materia de investigación y se aguarda información oficial para determinar cómo se produjo el incendio y establecer eventuales responsabilidades.