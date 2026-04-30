Buscado por la Justicia, el sujeto trabajaba en un comercio de la calle Huergo.

Estaba prófugo desde octubre y cayó en una verdulería

Efectivos de la División Búsqueda de Personas, dependiente del Área de Investigaciones de la Unidad Regional de Policía, detuvieron este miércoles a un hombre de 37 años en el marco de una causa por lesiones.

El procedimiento se realizó cerca de las 17:30, luego de que se estableciera su paradero. El individuo fue ubicado mientras cumplía tareas laborales en un comercio del rubro verdulería, situado sobre calle Huergo al 4300.

Tras ser identificado en la vía pública, los agentes concretaron la aprehensión en cumplimiento de una orden de detención vigente desde el 24 de octubre de 2025, emitida por la Justicia local.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional Séptima, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales a la espera de la audiencia de control de detención. En la causa intervinieron el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial.