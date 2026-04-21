Un conocido abogado de Chubut fue detenido en Trelew luego de ser señalado como presunto partícipe de un robo modalidad arrebato ocurrido en plena vía pública. El episodio se registró el viernes por la tarde y derivó en una persecución policial que terminó con dos personas demoradas.

Detuvieron a un abogado acusado de participar en el robo de una cartera

Según trascendió, una mujer fue víctima del robo en la intersección de calles 28 de Julio y Buenos Aires. De acuerdo con la investigación inicial, una sospechosa descendió de un vehículo, forcejeó con la damnificada y le arrebató la cartera antes de escapar junto a un acompañante.

El conductor del rodado habría sido el abogado Pablo Alfredo Pugh, quien fue identificado por la Policía como uno de los ocupantes del automóvil utilizado para huir.

Un testigo siguió a los sospechosos

La rápida intervención de un testigo resultó clave para el avance del caso. El hombre observó la secuencia, dio aviso inmediato al Centro de Monitoreo y decidió seguir al vehículo mientras mantenía contacto con la Policía.

Con esa información, las fuerzas de seguridad montaron un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad e iniciaron una persecución controlada.

Durante la fuga, los ocupantes del auto habrían arrojado distintos elementos hacia la calle, presuntamente para desprenderse de pertenencias sustraídas o posibles pruebas.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y ambos sospechosos quedaron detenidos.

Audiencia y libertad bajo medidas

El domingo se realizó la audiencia de control de detención, encabezada por la jueza Ivana González, con intervención de la procuradora Verónica Van Vliet.

Tras la audiencia, tanto Pugh como la mujer identificada como Ávila recuperaron la libertad, aunque quedaron imputados en la causa.

Además, se les impuso la prohibición de contacto con la víctima y con el testigo, mientras se fijó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.

Qué recuperó la víctima

La denunciante logró recuperar la cartera y parte de sus pertenencias. No obstante, manifestó que aún faltaban documentación personal y tarjetas bancarias.

En tanto, el automóvil utilizado en el hecho quedó secuestrado en dependencias policiales y será sometido a nuevas pericias.