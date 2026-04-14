Grave denuncia: investigan presunto abuso en una escuela y suspenden las clases

Un presunto caso de abuso ocurrido en la Escuela N°21 de Trelew generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y derivó en la suspensión de clases, el desplazamiento del equipo directivo y la intervención de la Justicia.

Según se informó, la denuncia fue radicada por la familia de un menor que habría sido víctima de un hecho ocurrido en uno de los baños del establecimiento. A partir de esto, tomó intervención la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual.

El caso salió a la luz durante la jornada del lunes y provocó la reacción de un grupo de padres que se acercaron al establecimiento en busca de explicaciones. Ante la falta de respuestas inmediatas, la situación escaló y se registraron incidentes, daños materiales y agresiones, lo que motivó la intervención policial.

Durante los disturbios se reportaron vidrios rotos, destrozos en el ingreso del edificio y personas con crisis nerviosas, además de un hombre que debió ser trasladado al hospital por una herida cortante.

Investigación en curso

De acuerdo a las primeras versiones, el hecho involucraría a otro menor como presunto autor, lo que complejiza la investigación. Además, algunos padres señalaron la posibilidad de que existan otros episodios similares ocurridos en el pasado, lo que también será materia de análisis judicial.

Tras lo ocurrido, las autoridades resolvieron suspender las clases y desplazar al equipo directivo del establecimiento. Se espera que este martes autoridades provinciales, incluido el ministro de Educación José Luis Punta, mantengan un encuentro con la comunidad educativa.

El caso continúa en plena investigación y genera preocupación en la ciudad, mientras se aguardan definiciones oficiales y avances en la causa.