Le quemaron la casa y le escribieron "robamaridos"

El hecho ocurrió el lunes por la mañana en una casa del Loteo Belgrano, en Trelew. La Policía investiga el caso como intencional y ya intervienen Fiscalía, Criminalística y la División de Investigaciones.

Un incendio se registró este lunes por la mañana en una vivienda de Trelew, donde además de los importantes daños materiales, se constató la muerte de una mascota y la presencia de pintadas ofensivas en las paredes.

El hecho se produjo minutos después de las 9 en una casa ubicada en la intersección de Cacique Nahuelquir y México, en el sector del Loteo Belgrano. Al arribar al lugar, personal de Bomberos logró sofocar las llamas, que habían afectado gran parte del inmueble.

En diálogo con FM EL CHUBUT, el jefe del cuartel de Bomberos de Trelew, Cristian Otero, precisó que "se realizaron las maniobras para lograr extinguir y evitar la propagación al resto de la vivienda de planta alta, Los daños en la vivienda fueron de mucha importancia. Daños muy importantes sobre lo que viene a ser parte del sector de cocina, el comedor, dormitorio de planta baja y sector del baño".

Durante la inspección del lugar, los efectivos advirtieron indicios que dan cuenta de que el incendio habría sido provocado de manera intencional. En ese contexto, se detectaron inscripciones realizadas en las paredes de la vivienda con mensajes como “Robamaridos” y “HDP”.

En el interior del domicilio, dentro de un baño, fue hallado sin vida uno de los perros de la propiedad. Según se informó, el animal no logró escapar del fuego, mientras que el resto de las mascotas se encontraban en el exterior y resultaron ilesas.

Ante lo ocurrido, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, a la División de Investigaciones y al área de Criminalística, que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.