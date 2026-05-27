Adolescente preso por robo en un local automotor del Ceferino

El hecho ocurrió durante la madrugada sobre avenida Kennedy. Un joven de 16 años fue sorprendido cuando salía del comercio con distintos elementos.

Un adolescente de 16 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el barrio Ceferino, acusado de intentar robar en un local comercial dedicado al rubro automotor.

El procedimiento se registró alrededor de las 3:15, cuando personal de la División Canes realizaba tareas de patrullaje preventivo sobre avenida Kennedy, en la esquina con Islas Leones.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un joven salir del local “PACHIT2 Automotor” a través de una puerta de vidrio que presentaba daños totales. El sospechoso llevaba consigo una estufa eléctrica de color naranja y un televisor de 32 pulgadas.

Al advertir la presencia policial, el menor intentó abandonar los elementos y darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado y detenido en el lugar por el personal interviniente. El adolescente quedó demorado a disposición de la Justicia.