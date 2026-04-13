El papá de Angel ratificó que buscará responsabilidades no solo en los autores materiales, sino también en quienes intervinieron en el proceso judicial previo.

López afirma que en la Justicia de Familia "se quisieron lavar las manos"

Luego de las detenciones de la madre biológica del niño y su pareja, Luis López, padre de Ángel —el niño de 4 años cuya muerte conmocionó al país—, aseguró que continuará la búsqueda de justicia “hasta las últimas consecuencias”, ampliando el foco de responsabilidad más allá de los presuntos autores del hecho.

“Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así”, expresó López, dejando en claro su determinación de avanzar contra todos los involucrados, más allá de Mariela Altamirano y Maicol González.

En ese sentido, sostuvo que también apuntará a los auxiliares de justicia que, según su visión, permitieron que el menor quedara en una situación de riesgo.

López destacó el acompañamiento del equipo legal de Roberto Castillo y consideró que las recientes detenciones constituyen “el primer paso indispensable” en el camino hacia el esclarecimiento del caso. No obstante, advirtió que la investigación debe profundizarse para alcanzar a todos los responsables.

Consultado sobre las advertencias que había realizado previamente respecto del peligro que corría el niño, fue contundente: “Se metieron con la persona equivocada. Ángel va a hacer justicia; va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie los ve”.

CRITICAS A LA JUSTICIA DE FAMILIA

Uno de los aspectos más cuestionados por la familia está vinculado al proceso judicial previo a la restitución del niño. López denunció una presunta interpretación errónea de los deseos de Ángel durante las audiencias, donde cuando dijo que quería estar con “mami” se malinterpretó como que su deseo era irse con Altamirano cuando en realidad se refería a Lorena Andrade, la mujer que lo crio junto a su padre.

“Son unos ignorantes que quisieron hacer las cosas para tapar todo. Se quisieron lavar las manos”, afirmó López, en referencia a los funcionarios que intervinieron en el expediente de familia.

En esa línea, la querella sostiene que la decisión de restituir al niño a su madre biológica, Mariela Altamirano, habría estado afectada por negligencias y por una incorrecta valoración del vínculo afectivo del menor.

Finalmente, López evitó profundizar sobre los avances más recientes de la investigación, aunque reconoció que atraviesa un momento personal complejo. “Es mucho todavía”, señaló, pero remarcó que su objetivo es claro: lograr una condena ejemplar que alcance a todos los responsables en la cadena de hechos que derivaron en la muerte de su hijo.