Comodoro se prepara para el 2° Encuentro de Peñeros, Músicos y Cantores

La cita será este domingo 19 de abril, de 13:00 a 20:00 horas, en instalaciones del Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

En el marco de las políticas de promoción de la cultura popular que impulsa el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, se desarrollará una nueva edición del “Encuentro de Peñeros, Músicos y Cantores”. Durante la jornada, el público podrá disfrutar de una variada grilla de bandas en vivo y solistas que representarán lo mejor de nuestro folklore regional. Se invita a todas las familias a participar de esta fiesta del canto y la tradición.

Tras el éxito de la primera edición, esta propuesta —nacida de la iniciativa del cantautor local Luis “Cañero” Zúñiga y apoyada por la gestión municipal— regresa para afianzarse como un pilar fundamental en la agenda anual de la ciudad. El objetivo principal es poner en valor la identidad local y fortalecer los lazos comunitarios.

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Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, invitó a toda la comunidad a ser parte de esta jornada. “Las peñas son espacios de encuentro, de comunidad y de transmisión viva de nuestras tradiciones. Desde la Secretaría de Cultura, reafirmamos nuestra convicción de acompañar y fortalecer estos escenarios, porque entendemos que la cultura popular no solo nos identifica, sino que nos une profundamente”, enfatizó.

Peralta destacó además la importancia de los homenajes que tendrán lugar durante la tarde y sostuvo que “es un orgullo para nosotros poder reconocer a quienes han dedicado su vida a sostener nuestra identidad. Este encuentro no es solo música, es memoria en acción. Queremos que cada vecino y vecina se sienta parte de este legado que nos enorgullece como comodorenses”.