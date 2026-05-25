El Musicoirón ya reúne más de 1200 discos de todo Chubut

Tras incorporar la discografía de Comodoro y el sur provincial, el archivo digital continúa creciendo como una herramienta colectiva para preservar y difundir la música patagónica.

Hay discos que sobreviven apenas en un enlace perdido, en un CD grabado hace años o en la memoria de quienes estuvieron frente a un escenario. También hay canciones que quedaron sepultadas por la velocidad de las plataformas digitales, arrastradas por algoritmos que rara vez miran hacia las escenas regionales. En ese paisaje disperso, “El Musicoirón” funciona hoy como un gran punto de encuentro para la música hecha en Chubut: un archivo digital que ya reúne más de 1200 discos de toda la provincia y continúa expandiéndose.

La plataforma organizada por Demián Morassi concentra producciones de Puerto Madryn y Pirámides, la cordillera, el VIRCH, Comodoro Rivadavia y distintas localidades de Chubut. El recorrido permite navegar escenas completas y descubrir cómo dialogan entre sí geografías muy distintas atravesadas por sus propias formas de producir música.

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Actualmente, el archivo reúne cerca de 400 discos de Madryn y Pirámides, más de 350 de Comodoro y el sur provincial, más de 250 de la cordillera chubutana y más de 200 materiales vinculados al VIRCH y localidades cercanas. Detrás de esa recopilación aparece un trabajo colectivo que suma los aportes de Sebastián Lino en la cordillera y de Marcela Bordón Ortiz y Gerardo Escobar en la región sur.

Más que una acumulación de discos, el archivo empieza a mostrar un panorama amplio sobre cómo suena Chubut. En sus listados conviven producciones históricas y lanzamientos recientes, bandas que atravesaron distintas décadas de la escena patagónica y proyectos nuevos que publican música desde circuitos independientes. Rock, metal, punk, folklore, electrónica, hip hop y canciones experimentales aparecen mezcladas dentro de un mismo territorio digital.

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Con el mapa ya desplegado sobre casi toda la provincia, “El Musicoirón” también permite observar transformaciones culturales más profundas: los géneros que dominaron determinadas épocas, el impacto de los festivales regionales, la incidencia de políticas de fomento y la participación cada vez mayor de mujeres dentro de proyectos musicales, aunque todavía en proporciones menores respecto a los varones.

El proyecto además mantiene activa una dimensión periodística y de difusión cultural con artículos sobre lanzamientos patagónicos, revisiones de vinilos, contenidos audiovisuales y un programa radial que se emite en Puerto Madryn, Trelew y plataformas digitales.

Mientras gran parte de la escucha cotidiana circula determinada por tendencias globales, el archivo de “El Musicoirón” permite detenerse en las canciones nacidas en la Patagonia y recorrer, disco a disco, una memoria musical que sigue creciendo desde el territorio.

El Musicoirón