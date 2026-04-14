En tiempos de hiperconectividad, el uso cotidiano de la tecnología plantea nuevos desafíos en los vínculos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Se reflexionará sobre las infancias y adolescencias en la era digital

La Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly invita a la comunidad a participar de las Jornadas de Sensibilización “La soledad de las niñas, niños y adolescentes en la era digital”, que se llevarán a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de abril, en el marco del Plan de Acción de la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia).

La propuesta contará con la participación de Marcela Ana Negro, psicoanalista y doctora en Psicología, reconocida por su trayectoria académica y clínica, docente de la Asociación Argentina de Salud Mental y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), quien brindará herramientas para comprender las problemáticas contemporáneas que atraviesan a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Las jornadas son gratuitas y comenzarán el viernes 24 de abril a las 18:00 horas con una conferencia destinada a profesionales de la salud, del ámbito educativo y equipos interdisciplinarios que trabajen con infancias y adolescencias, que se realizará en el Salón Cirse de Rada Tilly, con inscripción previa. Para participar de esta primera jornada los interesados deben completar el siguiente formulario online: https://tinyurl.com/Conferencia24abril

El sábado 25 de abril, a las 10:30 horas, habrá una conferencia abierta a toda la comunidad en el Centro Cultural Rada Tilly, generando un espacio accesible de encuentro, reflexión e intercambio, con convocatoria libre.

La iniciativa forma parte del Ciclo de Conferencias y Conversaciones impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, que se desarrollará a lo largo del año 2026 abordando diversas temáticas vinculadas a la salud mental comunitaria.

Asimismo, cuenta con el aval institucional del Colegio de Psicólogos de la Provincia del Chubut y el acompañamiento del Instituto Oscar Masotta Delegación Comodoro Rivadavia, la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de Comodoro Rivadavia, el Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Chubut y la Sociedad Argentina de Pediatría.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a estos espacios que buscan acompañar, comprender y fortalecer los vínculos en un contexto atravesado por los desafíos de la era digital.