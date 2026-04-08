Rada Tilly propone amplia agenda cultural

Este viernes 10 de abril se llevará adelante el Festival TAC–Transatlantic Art Connection, una propuesta internacional que tendrá dos proyecciones en la ciudad: a las 19:30 horas en el Centro Cultural Rada Tilly y a las 22:30 horas en DelviUno.

En su formato híbrido, el festival combina contenidos online con una jornada presencial donde habrá una proyección de obras seleccionadas de video en el Centro Cultural de la ciudad que culminará con un set de música de cierre a cargo de un DJ/VJ. La propuesta luego se trasladará a DelviUno con un after party donde habrá un set de música en vinilo y se realizará un mapping sobre los cristales del espacio.

El festival, nacido en 2023, propone generar un puente entre artistas de distintos lugares del mundo a través del lenguaje audiovisual, tomando como referencia la idea del océano como elemento que conecta.

En tanto, el sábado 11 de abril, a las 11:00 horas en la Biblioteca Municipal Asencio Abeijón, se desarrollará el taller “Construcción de Autómatas” (foto), una propuesta lúdica que invita a descubrir el funcionamiento de máquinas simples a través de la creación de juguetes mecánicos.

Durante la actividad, los participantes construirán un autómata utilizando piezas de madera y mecanismos como engranajes y manivelas, combinando una breve introducción teórica con el trabajo práctico paso a paso. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa al WhatsApp 2974 28-1710.

Por la tarde, de 15:00 a 20:00 horas, el Centro Cultural Rada Tilly será sede de la Feria de Emprendedores y Artesanos, un espacio para recorrer, conocer y acompañar el trabajo de productores locales.

El domingo 12 de abril la agenda continuará con propuestas en el Centro Cultural Rada Tilly. A las 17:30 horas se presentará “Y la música viene”, de la Compañía Troupe Vagabunda, un espectáculo de marionetas de hilo que propone un recorrido por la música popular argentina a través de una puesta sensible, con humor y personajes entrañables que sorprenderán a grandes y chicos.

Finalmente, a las 20:30 horas, se presentará Giusto Cuerdas, ensamble integrado por músicos de Comodoro Rivadavia que ofrecerá un concierto con un repertorio que abarca desde compositores clásicos como Mozart y Vivaldi hasta música de películas y rock nacional e internacional, incluyendo versiones de The Beatles y Charly García.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse y ser parte de este fin de semana cultural, pensado como un espacio de encuentro y participación para toda la comunidad.