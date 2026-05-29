El Municipio de Rada Tilly avanza la obra de escurrimiento pluvial del barrio “139 Lotes”, una intervención clave para mejorar el drenaje de aguas de lluvia y garantizar una circulación más segura y eficiente en uno de los principales accesos al sector.

La obra tiene como objetivo gestionar adecuadamente los líquidos pluviales que escurren por el camino principal de acceso al barrio. Debido a las pendientes naturales del terreno, el agua se desplaza por los laterales del camino, generando zanjas de grandes dimensiones durante períodos de precipitaciones intensas y dificultando el tránsito vehicular. Además, parte del volumen evacuado se dirige hacia la zona noroeste de la manzana 38 del barrio “112 Lotes”, donde se acumula.

En este sentido, desde la Secretaría de Obras Públicas se destacó la importancia de avanzar con una solución integral, teniendo en cuenta que este camino constituye la principal vía de comunicación entre el barrio y el resto de la ciudad. Un adecuado sistema de desagües pluviales resulta fundamental para minimizar los daños ocasionados por las lluvias, tanto a las personas como a las propiedades, y para garantizar el normal desarrollo de la vida cotidiana y el tránsito vehicular antes y después de las precipitaciones.

La intervención consiste en la construcción de 353 metros de canal de hormigón de sección triangular, destinado a encauzar las aguas pluviales hasta el sumidero ubicado al norte de la manzana 38.

Como parte de la obra, también se ejecuta un badén de hormigón que atraviesa el camino principal, ubicado a pocos metros al este de la rotonda situada en la intersección del camino principal con la calle Gastre, en el barrio “139 Lotes”. Esta estructura permitirá direccionar adecuadamente los líquidos pluviales hacia el canal de hormigón, optimizando el funcionamiento integral del sistema.