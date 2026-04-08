Rada Tilly impulsa el desarrollo sostenible y la diversificación productiva

La Municipalidad de Rada Tilly acompañó el encuentro que reunió a referentes de empresas, gobiernos locales, la universidad y organizaciones intermedias.

El encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles” fue impulsado por Sistema B Argentina y las Empresas B locales Elsus y Altamira, con el apoyo de los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la Agencia Comodoro Conocimiento, el Ente Comodoro Turismo, el Puerto de Comodoro y la Cámara de Comercio, Industria y Producción local.

Estuvieron presentes la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; Digna Hernando de Blanco, administradora del Puerto; y Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina. También formaron parte de la actividad Débora Reitovich, responsable de Dinamización de PyMEs y Cadenas de Valor de la Agencia Comodoro Conocimiento; Solange Freile, directora del Instituto Médico Altamira (Empresa B) y codirectora de Grupo SOIFE; Eduardo Andrés Carrasco, gerente del Ente Comodoro Turismo; Rolando Rivera, presidente de Transición Energética Sostenible (TES); Juan Carlos Guazzone, consultor B local; Bettina González, socia gerenta de Boomerang Viajes, y Federico Terech, director de Generis.

El encuentro permitió poner en común los desafíos actuales vinculados a la dependencia de una única actividad económica y la necesidad de avanzar hacia una matriz más diversa, con oportunidades en sectores como el turismo sustentable, la transición energética y la economía del conocimiento.

En este marco, la intendenta Peralta destacó el potencial de la región y la importancia de construir nuevas oportunidades a partir de la identidad local, el entorno natural y los recursos marítimos. Además, subrayó que el desarrollo debe estar acompañado por un impacto social y ambiental positivo, fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Durante la jornada, también se compartieron experiencias de empresas que ya trabajan con modelos de triple impacto, promoviendo la innovación, la generación de empleo y el desarrollo local sostenible.

El encuentro forma parte de una agenda de trabajo orientada a consolidar un modelo de crecimiento más equilibrado, inclusivo y con mirada de futuro para Rada Tilly y la región.