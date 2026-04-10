"Palabras andantes": textos de Galeano, oralidad y música

El espectáculo basado en parte de la obra del escritor uruguayo se presentará este sábado desde las 20:30 en “Vinoteca Musters”. “Nos parece importantísima la obra de Eduardo Galeano, hay textos que logran tener una vigencia increíble para aquellos que no lo conocen o no lo conocieron en su momento”.

“Vinoteca Musters”, en Rada Tilly, vuelve a convertirse en escenario. Esta vez para la presentación de “Palabras andantes”, un espectáculo que tiene como protagonistas a parte de la obra de Eduardo Galeano, a Verónica de Campos quien será la encargada de ponerle voz a los textos y a Marco Aurelio Vilches con las instrumentaciones. Será este sábado 11 de abril desde las 20:30.

GALEANO, VOCES Y MUSICA

Verónica de Campos y Marco Aurelio Vilches retoman parte de la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano en “Palabras andantes”, un espectáculo que dialoga con textos escogidos del autor a través de la narración y las instrumentaciones. Palabras y música para recorrer el camino de la memoria y los relatos históricos sazonados con humor y empatía.

“Nos parece importantísima la obra de Eduardo Galeano y hay textos que si bien los podemos situar en los años ochenta -o las memorias de él con ‘Las venas abiertas de América Latina’- ahora logran tener una vigencia increíble para aquellos que no lo conocen o no lo conocieron en su momento, textos que pueden ser premonitorios también porque va comentando situaciones a nivel latinoamericano que ahora tienen como sustento el enjambre político existente”, comenta Vilches sobre la decisión de abordar la obra de Galeano.

Y agrega que, “más allá del aspecto político” presente en los escritos, aparece la “necesidad” de acercar esa obra a las nuevas generaciones que, tal vez, no tienen incorporado al escritor uruguayo. Ello se potenció con las publicaciones de la editorial Siglo XXI, lo que “nos dio el puntapié para decir ‘bueno podemos retomar por acá’ y empezamos a escoger los textos más resonantes”.

CLIMAS, ENTRAMADOS Y BUSQUEDA

Esa búsqueda llevó a Verónica de Campos y Marco Aurelio Vilches a tejer tramas que desembocaron en “Palabras andantes”, el espectáculo en el que “tratamos que sea como su obra en el sentido de que hay humor, relatos históricos y cosas muy fuertes en término de la memoria; ahí surge el entramado entre las lecturas y las instrumentaciones”.

Charango, ronroco, cuatro venezolano van sumando sus sonidos a la oralidad que llega con los textos de Galeano. “En un momento leemos ya que nos parece importante tanto la oralidad como la lectura en voz alta de textos, por eso hay un pasaje del espectáculo en el que los dos tomamos un libro y leemos a dúo. Tratamos de abarcar la palabra escrita en formato libro y mucho de la oralidad”, cuenta Vilche y agrega que “vamos haciendo dialogar los textos con instrumentaciones, con intervalos sonoros donde toco obras de autores conocidos y otras composiciones mías”.

Un clima especial rodeará la presentación, ya que “Vinoteca Musters” se posiciona en Rada Tilly como un espacio fuera de lo común para este tipo de espectáculos ya que miles de etiquetas de bodegas ofrecen una escenografía singular.

“Nos parece interesante traer los textos de Galeano primero por el formato del microrrerato que, por la velocidad de la lectura que hay ahora, nos parece oportuno ya que condensa muchísimo en algo tan breve como, por ejemplo, el caso de ‘El libro de los abrazos’ o ‘Palabras andantes’”, cierra Vilches.