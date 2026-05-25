La intervención fue realizada por el Proyecto Público de la FAV – ISFD 806 y propone una mirada centrada en el cuidado, el vínculo y la continuidad de la vida. La obra está dedicada a la memoria de Adriana Sosa.

Un mural en el Hospital Alvear pone en escena la donación de órganos como acto colectivo

El Proyecto Público de la Formación Artística Vocacional – Instituto Superior de Formación Docente Nº 806 realizó este sábado 23 de mayo un mural en el Hospital Alvear dedicado a la donación de órganos, abordada desde la idea del cuidado colectivo y la posibilidad de continuidad de la vida.

La obra presenta como imagen central dos manos sosteniendo un corazón, una escena que remite a la empatía y a la decisión que permite que otra vida continúe. En la composición también aparecen el faro, el mar y el diente de león, elementos vinculados al territorio que funcionan como símbolos de guía, dispersión y ciclo.

imagen

Además, las siluetas abrazadas atraviesan la experiencia del duelo y la ausencia física desde una perspectiva de resignificación. La propuesta visual pone el eje en los vínculos y en la transformación que puede surgir a partir de una decisión familiar.

De la jornada participaron Dana Humana, Jessica Rivas, Ailin Retamal, Melina Martínez, Luciano Rodríguez, Micaela Ávila, Silvia Gaitán, Bianca Reales, Débora Estívez, Susana Martínez, Andrea Goyeneche, Lucía Martín, Mirtha Barrionuevo, Stella Armesto, Maite Muñoz y Carolina Barrientos.

imagen

Desde la organización agradecieron al equipo del Hospital Alvear por el acompañamiento durante la actividad, a las Payamédicas por su visita y a colaboradores, docentes y estudiantes de arte que formaron parte de la intervención.

El mural fue dedicado a la memoria de Adriana Sosa, profesora y música vinculada al trabajo educativo y artístico de la FAV.

La actividad forma parte de las intervenciones que el Proyecto Público desarrolla este año en distintos espacios de la región. Durante 2026 ya se realizaron murales en la Escuela Secundaria 796 y en la Escuela Primaria 43, mientras que la próxima intervención será en la Escuela Primaria 217 de Rada Tilly.