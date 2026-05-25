Rada Tilly dijo presente a la hora de evocar a la Patria

La comunidad se reunió en la Plazoleta “Armada Argentina” para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Participaron del acto la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, acompañada por el diputado provincial Luis Juncos, la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, la presidente del Concejo Deliberante, Carolina Barquín, junto a autoridades municipales, ediles, representantes de fuerzas armadas y de seguridad, organizaciones intermedias, escuelas y familias.

El espacio contiguo al edificio municipal se vistió de celeste y blanco, rodeado de estandartes y banderas que acompañaron el desarrollo de la ceremonia patriótica. Luego se izó el pabellón nacional, donde se sumó Roberto Burazer, vecino de la ciudad que durante 30 años se ocupa a diario de esa tarea. A continuación, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En esta oportunidad, las palabras estuvieron a cargo del concejal Omar Casagrande, quien en su discurso destacó la importancia de fortalecer el compromiso con el bien común y construir comunidad a través del respeto, la participación y la solidaridad cotidiana.

“Ser ciudadanos hoy significa entender que la política, en su sentido más noble, es la gestión de nuestra convivencia. Significa participar, involucrarse y reconocer en el vecino a un par, alguien con quien compartimos el mismo suelo y la misma esperanza”.

“No esperemos que la historia suceda frente a nosotros; seamos nosotros, desde nuestro lugar, quienes hagamos historia con gestos cotidianos de honestidad, solidaridad y trabajo”, agregó.

Como cierre del acto, los alumnos del Taller Municipal de Folklore, dependiente de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly, ofrecieron una presentación de música y danza tradicional que acompañó el espíritu festivo de la jornada.