Rada Tilly se suma a un programa internacional para fortalecer la participación ciudadana

Rada Tilly se incorporó a la tercera etapa del proyecto “Hacia un gobierno participativo”, una iniciativa impulsada por la Fundación País Abierto y Digital.

El programa busca fortalecer la transparencia, mejorar los servicios digitales y ampliar la participación ciudadana, a través de herramientas de gobierno abierto, uso de datos y plataformas digitales. En esta nueva etapa, la ciudad que conduce Mariel Peralta se suma a otras 10 de todo el país en una red federal que promueve una gestión más moderna, ágil y centrada en el vecino.

Durante el lanzamiento, del que participó la intendenta de la villa, se presentaron los principales resultados del programa, que ya alcanzó a 20 municipios en sus etapas anteriores.

“Es muy importante para Rada Tilly haber sido elegido para participar de este programa porque venimos trabajando en el fortalecimiento de políticas públicas que tengan que ver con la cercanía con el vecino; con la posibilidad de generar canales de participación ciudadana, así que este es un gran comienzo de un proceso detrajo en equipo”, sostuvo Peralta.

El presidente de la Fundación País Abierto y Digital (PAD), Andrés Ibarra, destacó: “Esta tercera etapa consolida una política concreta de modernización del Estado a nivel local, alcanzando a 30 municipios y ampliando una red federal basada en la apertura y la innovación”.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, señaló que el programa permite impulsar la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre países. En tanto, desde la Universidad Austral, Alfonso Santiago subrayó que la iniciativa “ya muestra resultados concretos y contribuye a mejorar la calidad institucional y de gestión”.

Además, durante el evento se presentó el Índice Municipal de Servicios en Línea (IMSEL), una herramienta que permite medir el nivel de digitalización de los municipios y orientar mejoras en la prestación de servicios y la relación con los ciudadanos.

Con su incorporación, Rada Tilly podrá acceder a instancias de capacitación, asistencia técnica y herramientas para avanzar en la digitalización de trámites, el desarrollo de plataformas de participación y la mejora de sus servicios públicos.