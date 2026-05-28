Asumió la nueva comisión sindical de la APJ Municipal

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó este jueves en la sede de la entidad, ubicada en calle Tierra del Fuego 241, del acto de asunción de la nueva comisión directiva y revisora de cuentas de la Asociación del Personal Jerárquico (APJ) de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

También estuvieron presentes la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; de Gobierno, Sergio Bohe; subsecretarios e integrantes gremiales, entre otros.

En el lugar, Macharashvili valoró el rol que cumple la organización sindical dentro de la comunidad y destacó el compromiso social de sus integrantes. “Es un gusto compartir este acto de transición de una comisión a otra, de un gremio que trabaja por su gente y que, como hemos visto año tras año, también se involucra en la sociedad y en los problemas de la comunidad”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto y del compromiso colectivo para afrontar los desafíos actuales. “Hay que poner el pecho todos juntos, cada uno desde su función. Más allá del cargo que uno tenga, lo importante es ser gente, respetar el origen y la humanidad de cada persona”, afirmó.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que el objetivo es continuar construyendo una ciudad con valores compartido y que la identifiquen, al afirmar que “queremos que las personas de esta tengan identidad, pertenencia y que trabajen mancomunadamente. Ese es mi compromiso y de todo el equipo municipal”, expresó.

Además, el mandatario comunal destacó la participación de mujeres dentro de la nueva conducción gremial y reafirmó la importancia del diálogo institucional. “No le pongo colores políticos a quienes acercan críticas constructivas o propuestas para mejorar. De esto salimos todos juntos. Valoro -continuó-, ver a muchas mujeres que han dado el paso para formar parte de esta nueva comisión”, concluyó.

En ese contexto, el reelecto secretario general de la APJ, Roberto Astete, destacó el compromiso de los trabajadores municipales y el valor de la organización sindical. “Este es un acto donde los trabajadores demostramos estar a la altura, que organizados podemos sostener, defender y fortalecer nuestras instituciones, muy a pesar del desprestigio y del avance sobre el movimiento sindical desde las más altas esferas del poder”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de los afiliados y remarcó la responsabilidad que implica conducir la institución. “Es un honor haber sido elegido por nuestros compañeros y compañeras, pero también una alta responsabilidad, ya que se trata de un trabajo de impacto en el conjunto. Cuando nosotros logramos algo, siempre alcanza a los afiliados y a los no afiliados”, sostuvo.

En la misma línea del intendente, Astete puso en valor la construcción colectiva y el sentido de pertenencia dentro del gremio. “Por sobre el individualismo y el egocentrismo, proponemos avanzar hacia la organización colectiva, hacia el compañerismo”, resaltó.

Para finalizar, dedicó un reconocimiento especial a la comisión saliente por el trabajo realizado durante los últimos años, al ponderar que fueron una parte fundamental del crecimiento institucional y de la defensa sostenida y firme de los compañeros y compañeras”.