Ropa hecha en el Centro de Promoción Laboral para integrantes de cuadrillas

La iniciativa forma parte de las políticas de inclusión laboral y fortalecimiento de la economía social impulsadas por el Municipio.

En el marco de las políticas públicas de inclusión, capacitación y fortalecimiento del trabajo local que impulsa la Municipalidad, este jueves se entregó indumentaria laboral destinada a trabajadores del Programa de Inserción Laboral (PIL), confeccionada íntegramente por el Centro de Promoción Laboral (CPL).

Durante la jornada –realizada en el Ceptur- se entregaron 100 camperas de abrigo, pantalones cargo y botines para quienes desarrollan tareas en cuadrillas de mantenimiento y servicios en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa reafirma el compromiso municipal con la inclusión laboral, la formación en oficios y el fortalecimiento de la producción local.

El responsable del área de Economía Social, Ricardo Fueyo, destacó el crecimiento del proyecto y el impacto positivo que genera en la comunidad. “Esto comenzó como un proyecto experimental y hoy vemos cómo se consolidó un equipo estable dedicado a la confección de indumentaria y al trabajo territorial. Las cuadrillas han demostrado una enorme capacidad y compromiso en tareas complejas de limpieza que anteriormente realizaba la empresa concesionaria del servicio”, expresó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo y la dedicación de quienes integran el programa. “Lo importante es dar oportunidades porque, cuando existen, queda demostrado que pueden hacer un trabajo excelente, incluso mejor que cualquiera. Hoy estas cuadrillas son motivo de orgullo para nosotros porque representan esfuerzo, compromiso y capacidad”, afirmó.

PUESTA EN VALOR DEL TRABAJO LOCAL

Por su parte, la directora del Centro de Promoción Laboral, Leila Bayón, puso en valor el trabajo de las operarias y el desarrollo de mano de obra local. “Este logro es fruto de un semillero de talento humano que, aún en un contexto económico difícil, demuestra una enorme capacidad técnica en diseño y confección. Cada prenda fue realizada íntegramente por nuestras trabajadoras, desde el molde y el diseño hasta la confección y sublimación”, señaló.

En esa línea, Bayón remarcó que el trabajo realizado en el CPL constituye una verdadera política pública de inclusión y desarrollo comunitario. “Apostamos a la mano de obra local y a fortalecer la economía social. Tenemos dos turnos de trabajo y un equipo comprometido que todos los días sostiene este espacio con enorme dedicación”, indicó.