El CPB Diadema celebró el Día de los Jardines

El evento reunió a niños, familias y equipos de trabajo en una jornada especial. Además, estrenaron refacciones en el edificio.

En el marco de los festejos por el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, el Centro de Promoción Barrial (CPB) Diadema llevó adelante, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria, Julieta Miranda, una jornada recreativa junto a niños, familias y personal de la institución.

La propuesta incluyó juegos, actividades recreativas y un desfile de “medias locas”, en un encuentro pensado para celebrar junto a los más pequeños.

El CPB Diadema, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, funciona con un jardín maternal para niños de 1 y 2 años, además de una Juegoteca Comunitaria destinada a chicos de entre 6 y 14 años.

Durante la actividad, Rivas destacó la importancia de acompañar este tipo de espacios y remarcó el rol de los equipos de trabajo. “Es una fecha muy significativa para nosotros. Estamos acompañando a quienes son los protagonistas, los niños y niñas que transitan los jardines maternales municipales, pero también a las maestras, auxiliares y profesionales que sostienen esta tarea todos los días”, expresó.

Asimismo, el funcionario valoró las mejoras realizadas recientemente en el edificio del CPB. En ese sentido, indicó que "el Municipio avanza con trabajos de puesta en valor, pintura y reacondicionamiento de distintos espacios comunitarios. Todos los que transitan estos lugares, tienen que contar con espacios agradables para trabajar y disfrutar porque entendemos que los niños y niñas son el engranaje fundamental de todo esto”, afirmó.

El secretario también resaltó la decisión de fortalecer la presencia municipal en barrios alejados de la ciudad, como Diadema, al explicar que “tomamos la decisión de tener una mirada diferenciada sobre estos sectores por las distancias y las necesidades particulares. El trabajo en red que se desarrolla en este sector de la ciudad es muy importante y permite llegar con más políticas públicas”, sostuvo.

Por su parte, la directora del CPB Diadema, Paola Herrera, explicó que "el festejo se desarrolló en un formato más íntimo junto a las familias y los niños que asisten al jardín maternal. Hoy estamos celebrando el Día de los Jardines y de las maestras jardineras y en ese marco se realizaron juegos y un desfile con medias locas, compartiendo una jornada muy linda”, comentó.

Además, destacó que "el edificio fue recientemente renovado con trabajos de pintura y recambio de pisos en las salas, no solo por una cuestión estética, sino también por seguridad. Se colocó piso flotante y realmente embelleció todo el lugar”, señaló.

Actualmente, el jardín maternal cuenta con nueve niños y niñas, todos residentes del barrio Diadema. En paralelo, la Juegoteca Comunitaria funciona en el Club Social del sector con actividades en dos turnos y la participación de alrededor de 26 familias.

“Vamos articulando con distintas instituciones del barrio y aprovechando todos los espacios disponibles porque somos muchos. Estos lugares son fundamentales para acompañar a las familias y facilitar también la vida cotidiana de quienes viven lejos del centro”, concluyó Herrera.