Variada agenda cultural este fin de semana en Comodoro

Con propuestas que van desde las artes visuales y la música coral en el Centro Cultural, hasta una nueva edición del programa “Tardecitas Culturales” en el barrio Máximo Abásolo, el Municipio continúa garantizando el acceso libre y gratuito a distintas actividades culturales en nuestra ciudad.

En esta línea, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en relieve la importancia de sostener una agenda pública activa y diversa, al afirmar que “nuestro horizonte sigue siendo descentralizar la cultura y habitar cada espacio de Comodoro, entendiendo que el acceso a la recreación y al arte es un derecho fundamental de las familias”.

Asimismo, la funcionaria sostuvo que “nos enorgullece tanto abrir las puertas de nuestro Centro Cultural para homenajear las raíces de nuestros pioneros por medio de las artes visuales y la música, como también llegar al Gimnasio Municipal N° 3 con propuestas lúdicas, formativas y solidarias que fortalecen el tejido social de nuestros barrios”.

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Entre las distintas actividades que se desarrollarán este fin de semana, se concretará la inauguración de la muestra “Dos tierras, una mirada”, de la artista Lidia Haydée Da Cruz, que tendrá lugar este viernes, a partir de las 19:00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural.

Se trata de una cuidada serie de obras que integran paisajes, escenas urbanas y retratos profundamente inspirados en las raíces portuguesas de la autora. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 21 de junio y podrá visitarse de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, y los sábados de 16:00 a 19:00.

“TARDECITAS CULTURALES” Y ENCUENTRO DE COROS

Por otro lado, el domingo se llevará a cabo una nueva edición del programa “Tardecitas Culturales”, en el Gimnasio Municipal N° 3 de barrio Máximo Abásolo, en el marco de la línea de acción "Cultura y recreación en tu barrio", jornada comunitaria e interdisciplinaria que se desarrollará de 14:00 a 17:00 horas.

El evento contará con la asistencia de las talleristas de peluquería, las cuales estarán en el espacio corte de pelo solidario. Además, la propuesta incluye juegos recreativos, talleres de dibujo con tridimensionalidad, Pop-Up, la iniciativa “Caras del Arte”, Bibliomóvil, estaciones de maquillaje artístico y la presencia de “Aoni”.

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Asimismo, a fin de complementar la propuesta cultural en el escenario principal, se presentarán Iván Nauto desde las 14:00 horas, Circo Redobles a las 15:00 y, cerrando la tarde, el Ensamble de Cuerdas a las 16:30.

Por otro lado, el Encuentro de Coros tendrá cita también este domingo, desde las 18:00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural, y contará con la presencia de diferentes agrupaciones locales. En esta oportunidad, subirán al escenario el Grupo Vocal Orfei, Voces del Vendaval y el Coro de la Biblioteca de Astra.