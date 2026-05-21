El movimiento artístico nacido en la Patagonia celebrará su tercer aniversario con una exposición colectiva en Capital Federal. La inscripción estará abierta hasta el 5 de junio y podrán participar artistas de cualquier disciplina.

"Bien del Sur" llega a Buenos Aires y abre una nueva convocatoria para artistas

"Bien del Sur" lanzó la convocatoria para su novena edición, una muestra colectiva que marcará además el tercer aniversario del proyecto autogestivo surgido en la Patagonia. La nueva edición se realizará en Capital Federal y estará abierta a artistas de distintos lenguajes y recorridos.

Desde su nacimiento, el espacio se planteó como una plataforma independiente orientada a generar lugares de encuentro, exhibición y circulación para artistas y proyectos vinculados al sur. Con el tiempo, la propuesta fue ampliando su alcance y consolidando una comunidad atravesada por el intercambio entre disciplinas, obras y públicos.

Embed - BIEN DEL SUR on Instagram: "Se cumplen tres años desde la creación de BIEN DEL SUR y seguimos apostando por los espacios colectivos de intercambio. Por eso, queremos celebrarlo realizando la 9ª edición de este ciclo en Capital Federal. Invitamos a artistas de todas las disciplinas a presentar sus proyectos mediante nuestra convocatoria abierta. Requisitos de postulación • Presentar proyecto o material en formato PDF. • Incluir un texto de una carilla con: — Datos personales — Intereses artísticos — Proyectos realizados y/o en desarrollo • Adjuntar una breve biografía para difusión en caso de ser seleccionad@. • Incluir información de contacto: dirección, teléfono y correo electrónico. Cierre de convocatoria: 5 de junio. Envío de propuestas: [email protected] Notificación de seleccionad@s: primera semana de junio (vía correo electrónico). Agradecemos profundamente el apoyo y la difusión de esta convocatoria y esperamos recibir sus propuestas. Cualquier consulta, no duden en contactarse con el equipo. ¡Nos vemos en BIEN DEL SUR!" View this post on Instagram

La iniciativa entiende el territorio más allá de una delimitación geográfica. En esa construcción, el arte aparece como una forma de crear redes, producir vínculos y abrir espacios propios frente a la centralización de los circuitos culturales.

Según explican desde el proyecto, la convocatoria no exige ser del sur ni trabajar sobre temáticas patagónicas. La búsqueda apunta a reunir miradas diversas dentro de una exposición colectiva que funcione como punto de encuentro entre artistas de distintas experiencias y trayectorias.

A lo largo de estos tres años, "Bien del Sur" desarrolló exposiciones gratuitas y propuestas orientadas a fortalecer la participación y la visibilidad de artistas emergentes. También se convirtió en un espacio de comunidad que continúa creciendo alrededor de cada muestra.

Para postularse, les artistas deberán enviar portfolio, link o proyecto en PDF, un texto breve sobre su trabajo, una biografía corta y datos de contacto.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de junio. Las consultas pueden realizarse a través de Instagram, en @biendelsurarte, o por correo electrónico a [email protected]