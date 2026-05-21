"Bien del Sur" llega a Buenos Aires y abre una nueva convocatoria para artistas

"Bien del Sur" lanzó la convocatoria para su novena edición, una muestra colectiva que marcará además el tercer aniversario del proyecto autogestivo surgido en la Patagonia. La nueva edición se realizará en Capital Federal y estará abierta a artistas de distintos lenguajes y recorridos.
Desde su nacimiento, el espacio se planteó como una plataforma independiente orientada a generar lugares de encuentro, exhibición y circulación para artistas y proyectos vinculados al sur. Con el tiempo, la propuesta fue ampliando su alcance y consolidando una comunidad atravesada por el intercambio entre disciplinas, obras y públicos.
La iniciativa entiende el territorio más allá de una delimitación geográfica. En esa construcción, el arte aparece como una forma de crear redes, producir vínculos y abrir espacios propios frente a la centralización de los circuitos culturales.
Según explican desde el proyecto, la convocatoria no exige ser del sur ni trabajar sobre temáticas patagónicas. La búsqueda apunta a reunir miradas diversas dentro de una exposición colectiva que funcione como punto de encuentro entre artistas de distintas experiencias y trayectorias.
A lo largo de estos tres años, "Bien del Sur" desarrolló exposiciones gratuitas y propuestas orientadas a fortalecer la participación y la visibilidad de artistas emergentes. También se convirtió en un espacio de comunidad que continúa creciendo alrededor de cada muestra.
Para postularse, les artistas deberán enviar portfolio, link o proyecto en PDF, un texto breve sobre su trabajo, una biografía corta y datos de contacto.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de junio. Las consultas pueden realizarse a través de Instagram, en @biendelsurarte, o por correo electrónico a [email protected]