Las IX Jornadas Corales Chubutenses reunirán a 130 participantes

El encuentro organizado por ADICORA se desarrollará del 22 al 24 de mayo con conciertos y talleres en Comodoro y Rada Tilly. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de mayo.

Las IX Jornadas Corales Chubutenses se realizarán del 22 al 24 de mayo con una propuesta que combinará talleres, conciertos y espacios de formación vinculados a la música coral. La actividad contará con 130 participantes y tendrá sedes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El evento es organizado por ADICORA con el acompañamiento de Cultura de la Provincia, las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 806.

Durante las tres jornadas se desarrollarán conciertos de coros vocales y distintas instancias de capacitación. El cronograma comenzará el viernes 22 con actividades en el auditorio desde las 17 horas, talleres entre las 18 y las 20, y un concierto coral previsto para las 20.

El sábado 23 habrá talleres en doble turno, de 9 a 13 y de 15 a 19, mientras que a las 20 se llevará adelante un nuevo concierto de coros vocales.

En tanto, el domingo 24 continuarán los talleres entre las 10 y las 14, luego se realizará un ensayo personal de 15 a 17 y el cierre será con el concierto final a las 18.

Desde la organización recordaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de mayo. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo [email protected]