Las IX Jornadas Corales Chubutenses reunirán a 130 participantes

Las IX Jornadas Corales Chubutenses se realizarán del 22 al 24 de mayo con una propuesta que combinará talleres, conciertos y espacios de formación vinculados a la música coral. La actividad contará con 130 participantes y tendrá sedes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
El evento es organizado por ADICORA con el acompañamiento de Cultura de la Provincia, las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 806.
Durante las tres jornadas se desarrollarán conciertos de coros vocales y distintas instancias de capacitación. El cronograma comenzará el viernes 22 con actividades en el auditorio desde las 17 horas, talleres entre las 18 y las 20, y un concierto coral previsto para las 20.
El sábado 23 habrá talleres en doble turno, de 9 a 13 y de 15 a 19, mientras que a las 20 se llevará adelante un nuevo concierto de coros vocales.
En tanto, el domingo 24 continuarán los talleres entre las 10 y las 14, luego se realizará un ensayo personal de 15 a 17 y el cierre será con el concierto final a las 18.
Desde la organización recordaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de mayo. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo [email protected]