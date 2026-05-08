Comodoro propone una variada agenda cultural

La Feria de Artesanos y Diseñadores presentará su renovada propuesta durante sábado y domingo en el CIP, de 15 a 21. Además, el domingo se desarrollará una nueva función del ciclo de teatro local, con la presentación de la obra "¿Quién cantará Hotel California?" en el Auditorio del Centro Cultural, a partir de las 20:30.

La Secretaría de Cultura del municipio invita a la comunidad a disfrutar de las actividades previstas para este fin de semana, con entrada libre y gratuita. Por un lado, tanto el sábado como el domingo, en instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), tendrá lugar la tradicional Feria de Artesanos y Diseñadores, en el horario de 15 a 21.

Esta edición se destaca por la incorporación de nuevos artesanos, diseñadores y manualistas que recientemente aprobaron la última fiscalización y se sumaron al registro oficial. Esto garantiza un recorrido fresco y diverso, donde el público podrá encontrar piezas exclusivas en cerámica, textil, joyería, decoración e indumentaria con el sello distintivo del diseño regional.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la importancia de sostener estos espacios de comercialización, al afirmar que “nuestra prioridad es acercar un punto de venta directo que apoye y fortalezca la producción local. Cada feria es una oportunidad para que el vecino se encuentre con el creador, valorando el trabajo que surge de nuestra propia ciudad”.

En ese sentido, la funcionaria manifestó su satisfacción por “recibir a los nuevos integrantes que se incorporan tras la última fiscalización. Esto no solo eleva la calidad de nuestra oferta cultural, sino que demuestra que el sector de las industrias creativas sigue expandiéndose y consolidándose como un motor económico fundamental".

TEATRO EN EL CENTRO CULTURAL

Este domingo, en el Auditorio del Centro Cultural, se llevará adelante una nueva función del ciclo teatral que se desarrolla mensualmente en la ciudad. En esta oportunidad se presentará la obra "¿Quién cantará Hotel California?", a partir de las 20:30, también con entrada libre y gratuita.

Se trata de un biodrama escrito por Génesis Torres, quien también protagoniza la pieza junto a Agustina Fernández Pérez, bajo la dirección de Silvia Araújo. La obra fue galardonada en la última convocatoria de co-producción del Instituto Nacional del Teatro (INT), lo que resalta la calidad y el valor artístico de la propuesta.

En ese contexto, Peralta expuso: “venimos desarrollando este espacio una vez al mes con una excelente respuesta del público. Nuestra intención es darle continuidad a la cartelera local, ofreciendo obras de gran nivel como esta, que además cuentan con el respaldo del Instituto Nacional del Teatro”.

Respecto a la obra, la secretaria sostuvo: “es una pieza muy especial porque trabaja con la memoria y la identidad desde una mirada muy humana”, al tiempo que manifestó que “queremos que el Centro Cultural siga siendo ese lugar de encuentro donde los artistas locales puedan mostrar sus creaciones y el público pueda disfrutar de propuestas gratuitas y de calidad”.