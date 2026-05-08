Un inusual fenómeno oceánico mantiene en alerta a las ciudades costeras de Chubut, luego de que especialistas advirtieran sobre la llegada de una fuerte marejada que podría generar olas de hasta cinco metros de altura en distintos puntos del litoral atlántico.

Alerta en Comodoro: advierten olas de hasta 5 metros y riesgo en la costa

Según explicó el oceanógrafo Juan Pablo Pisoni, investigador del SESIMAR, las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas son propicias para la formación de un temporal marítimo de gran intensidad impulsado por persistentes vientos del sur sobre el Atlántico sudoccidental.

Comodoro, entre las zonas bajo observación

Entre las áreas donde se espera un mayor impacto aparece Comodoro Rivadavia, especialmente por la combinación de oleaje elevado, fuertes ráfagas y mareas altas.

Los especialistas señalaron que el fenómeno comenzará a sentirse entre la tarde y la noche de este viernes y podría extenderse durante gran parte del sábado.

El pronóstico indica que las olas triplicarían la altura habitual registrada en la región, donde normalmente oscilan entre uno y dos metros.

Riesgo de erosión y fuertes impactos en la costa

El escenario genera preocupación por posibles consecuencias en sectores vulnerables de la costa patagónica, principalmente en áreas bajas y expuestas a la erosión marina.

Además del tamaño de las olas, el riesgo aumenta por la coincidencia con horarios de pleamar, momento en el que el mar avanza con mayor fuerza sobre la línea costera.

Pisoni explicó que este tipo de eventos se producen cuando vientos intensos soplan durante varias horas sobre una extensa superficie oceánica, acumulando energía suficiente para generar marejadas de gran escala.

Ante el pronóstico, se recomienda evitar acercarse a zonas de rompiente, escolleras y sectores costeros bajos durante el período de mayor intensidad del temporal.

También se aconseja retirar elementos cercanos al mar y extremar precauciones en áreas donde el avance del agua pueda afectar infraestructura o circulación peatonal.