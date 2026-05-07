Aclaran que el adolescente lesionado en Casa del Niño sufrió una herida superficial

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut informó que el episodio ocurrió en el Anexo de Casa del Niñoy fue controlado de inmediato. El joven de 13 años recibió atención médica preventiva en el Hospital Regional.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, brindó detalles sobre un episodio registrado en el Anexo de Casa del Niño, institución que aloja a adolescentes varones bajo medidas excepcionales de protección.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades del dispositivo, la situación se produjo durante una jornada habitual dentro del hogar, en medio de un momento de tensión entre dos jóvenes. En ese contexto, uno de los adolescentes sufrió una lesión superficial en una de sus manos mientras se desarrollaba un forcejeo.

Los operadores presentes intervinieron de manera inmediata para contener la situación, controlar el episodio y activar los protocolos previstos para este tipo de hechos. Además, realizaron las primeras curaciones en el lugar.

Posteriormente, el adolescente lesionado fue trasladado preventivamente a la guardia del Hospital Regional, donde recibió atención médica y las indicaciones correspondientes para continuar con las curaciones.

Desde el organismo provincial indicaron también que, tras lo sucedido, el joven de 13 años involucrado pudo reflexionar sobre el episodio y pidió disculpas tanto a las autoridades de la institución como al compañero afectado.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Humano destacó el trabajo de los equipos técnicos y operadores que se desempeñan en los dispositivos de cuidado, con eje en la contención, la intervención inmediata y el resguardo integral de los adolescentes alojados.