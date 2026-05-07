El Municipio informó que trabaja en el traslado de una tropilla detectada en distintos sectores del ejido urbano. La medida busca reducir riesgos para vecinos y animales, mediante una intervención planificada.

Rada Tilly: Operativo para relocalizar caballos salvajes que circulan por la ciudad

El Municipio de Rada Tilly informó que se encuentra llevando adelante acciones para relocalizar una tropilla de caballos salvajes detectada en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la presencia de los animales dentro del ejido urbano implica situaciones de riesgo tanto para la comunidad como para los propios caballos. Entre las principales preocupaciones se encuentran posibles accidentes de tránsito y episodios imprevistos en la vía pública.

También advirtieron que los animales quedan expuestos a distintas amenazas propias del entorno urbano, entre ellas la circulación vehicular, lesiones y la falta de alimento adecuado.

Según indicaron, los caballos identificados no poseen un propietario registrado, por lo que el Municipio interviene con el objetivo de preservar la seguridad de los vecinos y garantizar el bienestar animal.

La relocalización se concretará mediante un operativo previsto para el corto plazo, que requerirá coordinación y condiciones específicas para desarrollarse de manera segura y responsable.

Además, desde el Municipio remarcaron que los caballos son una especie introducida en la Patagonia y que su presencia puede generar impactos ambientales al competir con fauna nativa por recursos como agua y alimento.

Finalmente, solicitaron a la comunidad evitar acercarse a los animales y comunicar su presencia cuando sean vistos en la vía pública.