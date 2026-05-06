Falta de habilitación y autos en las veredas: multan a 19 agencias

Las inspecciones se realizaron en zona sur, donde personal municipal detectó dos locales sin habilitación comercial, además de múltiples vehículos exhibidos sobre veredas.

Personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, en conjunto con distintas áreas y Fuerzas de Seguridad, llevó adelante operativos de inspección en puntos de venta de vehículos ubicados en zona sur de la ciudad.

Durante los procedimientos, se controlaron cinco agencias de autos, detectándose que una de ellas no contaba con la correspondiente habilitación comercial para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se labraron un total de 19 actas de infracción por ocupación indebida de la vía pública, debido a la exhibición de vehículos sobre veredas que obstaculizaban el tránsito peatonal.

De los operativos participaron la Secretaría de Control Urbano y Operativo, las direcciones de Habilitaciones Comerciales, Tránsito y Protección Ciudadana junto a personal de la Seccional Tercera y la División Sustracción Automotores de la Policía del Chubut. En cada caso, se procedió a la verificación de documentación, registros y condiciones de los vehículos, labrándose las actas correspondientes ante las irregularidades detectadas.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó que “estas acciones responden a demandas de los vecinos y forman parte de una política sostenida de ordenamiento de los espacios públicos impulsada por el intendente Othar Macharashvili”.

El funcionario remarcó que “en el mismo operativo se controlaron cinco agencias y se realizaron 19 actas de infracción en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”.

En cuanto al desarrollo de los controles, detalló que uno de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de calle Canadá casi Estados Unidos, donde se constató una importante cantidad de vehículos ubicados sobre la vereda, motivo por el cual se notificó a los responsables y se aplicaron las sanciones correspondientes.

Asimismo, durante los operativos se detectó a dos personas con requerimientos judiciales, situación que fue abordada por personal de la Policía del Chubut. En tanto, también se inspeccionó una agencia ubicada en Roca y Chile, la cual no contaba con habilitación comercial, por lo que fue infraccionada y notificada para regularizar su situación.

Finalmente, Gómez indicó que se intervino en otro punto de venta situado en Polonia y Canadá, que tampoco estaba autorizado para funcionar. “Se trata de un caso en el que el responsable ya había sido notificado en reiteradas oportunidades. En esta ocasión, se lo infraccionó nuevamente y se le otorgó un plazo de 24 horas para regularizar su situación”, concluyó.