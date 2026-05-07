Un menor apuñaló a otro en la Casa del Niño

Ocurrió este miércoles por la noche en el hogar de menores ubicado sobre calle Urquiza. La víctima, de 14 años, fue asistida en el Hospital Regional. El agresor, de 13 años, fue derivado al área de Salud Mental.

Un violento episodio se registró este miércoles por la noche en la Casa del Niño, el hogar de menores ubicado sobre calle Urquiza al 300, donde dos adolescentes protagonizaron una pelea que terminó con uno de ellos herido con un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera intervino tras un llamado realizado por el cuidador de turno, Matías Perales, quien alertó sobre una agresión entre dos internos de 13 y 14 años.

De acuerdo con el reporte policial, en medio de una fuerte discusión, el menor de 13 años tomó un cuchillo y atacó al otro adolescente, provocándole una herida cortopunzante en la mano derecha.

Ante la emergencia, se solicitó asistencia médica, aunque desde el servicio indicaron que no había ambulancias disponibles debido a que se encontraban afectadas a otras diligencias. Por este motivo, la operadora de la institución, Verónica Zappy, trasladó al menor herido al Hospital Regional en un vehículo particular.

Minutos después, personal del servicio de emergencias EMEC, encabezado por el doctor Iván Arrias, arribó al hogar para evaluar la situación. Tras analizar el cuadro, se dispuso el traslado del adolescente agresor a la guardia de Salud Mental del mismo centro asistencial.

En paralelo, efectivos policiales se dirigieron al Hospital Regional para constatar el estado de salud de la víctima. Desde el nosocomio informaron que la lesión era de carácter leve, por lo que el joven recibió las curaciones correspondientes y quedó fuera de peligro.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Asesoría de Familia, bajo la supervisión de Nadia Castillo, a fin de avanzar con las actuaciones pertinentes debido a la minoridad de los involucrados. Asimismo, la Policía indicó que, al cierre del informe, no había sido posible establecer contacto con el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez.