Incautan revólver en causa por violencia de género

Personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia allanó un domicilio ubicado en la calle Lebenson al 2.500 donde incautó un arma de fuego y puso a disposición de la justicia al propietario.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 30 de abril pero recién se dio a conocer de manera oficial este miércoles, siendo ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 1, en el marco de una causa que se originó por una denuncia de violencia de género

La orden impartida por la justicia fue la de constatar la existencia y proceder al secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares, lográndose hallar e incautar un revólver corto y otros elementos vinculados a la causa.

Para el cumplimiento de la medida procesal se contó con la colaboración de efectivos de la División Fuerzas Especiales que realizó la irrupción de la vivienda como así también de personal del Comando de Patrullas que se ocupó de la seguridad externa convocándose además a varios testigos circunstanciales.

El informe también señala que en el domicilio allanado se encontraba su propietario, quien fue puesto a disposición de la justicia, no suministrándose su identidad.