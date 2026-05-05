Vidal inauguró remodelación de un jardín maternal en Gregores

El gobernador Claudio Vidal encabezó este martes el acto de inauguración de las obras de remodelación de un Jardín Maternal en la localidad de Gobernador Gregores.

Las mismas estaban paralizadas desde el año 2019 y se reactivaron en esta gestión, permitiendo su recuperación y puesta en funcionamiento al servicio de la comunidad.

Durante la ceremonia el gobernador estuvo acompañado por la intendenta local, Carina Bosso; la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Soto, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay; la directora del Jardín Maternal, Itatí Medina, representantes de la comunidad educativa y vecinos en general.

La jefa comunal agradeció la presencia del primer mandatario provincial y destacó la determinación tomada por entregar este edificio al municipio.

“Es un día especial y de mucha emoción”, indicó Bosso y agregó “ahora lo vemos terminado después del abandono y no tengo más que palabras de agradecimiento con el Gobierno Provincial, a Claudio Vidal por tomar esta decisión tan importante para los vecinos de Gobernador Gregores”.

Vale señalar que la construcción del edificio se enmarcaba en el Plan Nacional “3000 Jardines”, impulsado con el objetivo de garantizar la cobertura universal de salas de 3, 4 y 5 años en todo el país.

Sin embargo, el proyecto nacional no fue concluido en varias localidades santacruceñas, entre ellas El Chaltén, Gobernador Gregores y Río Gallegos.

Finalmente, en 2026, y gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y la gestión municipal encabezada por la intendenta Bosso, se concretó la recuperación integral del espacio mediante tareas de puesta en valor que permitieron su habilitación para el funcionamiento del Jardín Maternal, dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social.

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En su estado actual, el edificio se encuentra finalizado, sin observaciones estructurales visibles y en óptimas condiciones de funcionamiento, evidenciando una correcta ejecución tanto en aspectos constructivos como funcionales.

El establecimiento cuenta con una superficie cubierta aproximada de 300 metros cuadrados y dispone de tres amplias salas, con proyección de ampliación para una cuarta. Además, posee cocina, comedor, dos baños, sector administrativo y un salón de usos múltiples.

Actualmente, el Jardín Maternal “La Casita Encantada” tiene una matrícula de 43 niños y brinda atención integral, cuidado y estimulación temprana a niños desde los 45 días hasta los 5 años.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz